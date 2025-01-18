Ülkücü Hareket kitabındaki tanıdık isimler!

Hakkı Öznur tarafından yazılan ve son eklemeleri ile 9 cilt halinde yeniden okuyucusu ile buluşan Ülkücü Hareket adlı kitapla ilgili olarak siyasiler ve gazeteciler tarafından birçok yorum yapıldı.

Belirttiğim gibi kitabın tanıtımını yapan çok insan oldu. O günleri yaşayanların değerlendirmeleri bu açıdan elbette çok daha önemli. Ben ise kitabın bana enteresan gelen bazı yerlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Mesela bu 9. Ciltlik Ülkücü hareket kitabının “Eğitim ve Kültür “ başlığı ile yayınlanmış 6. Cildinde bana çok enteresan gelen ve bugünlerde de adı asla açılım olmayan süreçle ilgili olarak yeniden gündemde olan bir isime rastladım.

İbrahim Tatlıses, hani bu aralar yeniden adı açılım olmayan süreçle gündeme gelen, ama daha önceki açılım süreçlerinde de adını sıkça duyduğumuz İbrahim Tatlıses’ten bahsetmiş Hakkı Öznur. Elbette bahsettiği tarihlerde kendisi henüz bu kadar ünlü değilmiş tir. Yani o zamanlar muhtemelen Sayın Erdoğan’ın adaylık açıklaması konusunda haber niteliği taşıyacak diyalogların içinde bulunması gibi şeyler söz konusu olmazdı.

Demem o ki Tatlıses’in birazdan Hakkı Öznur’un kitabından aktaracağım anıda gündeme etkisi bugün ki gibi değildi muhakkak ama bu günden bakınca anı her şekilde enteresan geldi bana.

Kitabın 6. Cildinin 520. Sayfasında şöyle geçiyor Tatlıses’in adı: “İbrahim Tatlıses ve Musa Eroğlu Ülkü Ocaklarının Erzurum’da düzenlediği programa katıldılar. Erzurum’un kurtuluşu için düzenlenecek programda Erzurum Ocak teşkilatının isteği üzerine Menajer Hasan Bora ile Maltepe’de bir araya geldik. Muzaffer Şenduran ve Rafet Yettikul ile bürolarına gittik. Önce itiraz etseler de sonrasında kabul ettiler.

Ankara’dan uçakla gönderdik, İbrahim Tatlıses, Musa Eroğlu ve Muzaffer Şenduran. Musa Eroğlu’nun sazının kılıfı bile yoktu gazeteye sarmıştı. İlk kez uçağa biniyorlardı”

Şimdi de 4. Ciltten bir alıntı aktarayım. Hakkı Öznur bu cildin kapağına Ülkücü gençlik kuruluşları şeklinde bir ifade koymuş. Yani dönemin gençlik teşkilatlarından bahsediliyor orada da ve o cildin 240. Sayfasında da şöyle bir başlık var. ODTÜ Ülkü Ocağı Kuruluş bildirgesi.

Bu bildirgeden bir kısmı da buraya alarak sizlerle paylaşmak istiyorum: “Milliyetçi-Toplumcuların bütün üniversite ve fakültelerde kısa zamanda teşkilatlanarak aksiyona geçmesi, aziz vatanımızın içinde bulunduğu durumun en normal tepkisidir. Bizler Milliyetçi toplumcular olarak çağdaş ilim ve tekniği kendimize bayrak ediniyoruz. Bugün Anadolu’dan yükselen yeni ve geniş aydınlar kitlesi memleketin mukadderatını eline almak üzeredir. Milliyetçi toplumcu anlayış onların zihniyetini vücuda geçirecek olan bir fikir cereyanıdır. Bu fikir cereyanlarının yükselen neslin elinde yaratıcı bir kudret kaynağı olacağına inanıyoruz”

İşte bu içinden bir bölümünü alıntıladığım bildirgenin altında da tanıdık bir imza göze çarpıyor ODTÜ Ülkü Ocağı Kurucu Genel Başkanı İlhan Kesici.