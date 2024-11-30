Ülkücü Hareket’i ne kadar tanıyoruz?

Ülkücü Hareket tartışmalarda her zaman birinci sırada... Menfî veya müspet... İktidarın destekçisi de Ülkücü Hareket’in ana gövdesi Milliyetçi Hareket Partisi. Partinin Genel Başkanı dâhil, bütün yöneticileri Ülkü Ocakları’nda “hayat”ı tanıdılar. Geçmişte binlerce insanın katili gösterilen, bölücü, yıkıcı denilen, adı geçtiğinde isminin başına “çocuk katili” sıfatı konan Abdullah Öcalan bile ilk yetişme çağlarında Ülkü Ocakları’na uğramıştı.

Ülkücü Hareket, yakın tarihin aynasıdır. Ülkücü Hareket’i bilmeden, yakın tarihi bilmeniz, gelişmeleri değerlendirmeniz mümkün değildir.

Şunu peşin yazmalıyım: Ülkücü Hareket’te, kimse etnisiteyle ilgilenmez; çatı “Türk”tür. Çatı altında, hangi etnisiteden olursa olsun, mutena köşelerde yeri vardır.

Ülkücü Hareket üzerinde kitaplar yazılmış, akademik çalışmalar yapılmıştır. En geniş çalışma, Ülkücü Hareket’in çatışmalı çatışmasız bütün safhalarını içten yaşayan Hakkı Öznur’un kaleminden çıktı. 6 ciltlik “Ülkücü Hareket” serisi kütüphanelerde yerin almış, büyük bir boşluğu doldurmuştu.

Hakkı Öznur, çalışmalarını genişletti. Şimdi 9 cilt “Ülkücü Hareket”le karşımızda. Bütün belge ve bilgileri bu ciltlerde bulacaksınız.

9 ciltlik eserin toplam sayfa sayısı 9714. Her cilt Hareket’in safhalarını anlatıyor.

1. cilt: 1295 sayfa: Millet Partisi - Cumhuriyetçi Millet Partisi - Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi

2. cilt: 1210 sayfa: Tabutluktan İhtilale Sürgünden Siyasete [Alparslan Türkeş]

3. cilt: 1251 sayfa: Milliyetçi Hareketin Tarihi

4. cilt: 1218 sayfa: Ülkücü Gençlik Kuruluşları Ülkücü Gençlik Tarihi

5. cilt: 1222 sayfa: Komplolar, Suçlamalar, Provokasyonlar

6. cilt: 1018 sayfa: Eğitim ve Teşkilat

7. cilt: 857 sayfa: Yayın Organları, Başyazılar, Hergün yazıları

8. cilt: 740 sayfa: Ülkücülük

9. cilt: 903 sayfa: Portreler

(Polietika Yayınları)

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Hakkı Öznur bir “ülkücü” olarak taraflıdır. “Ön Söz”de heyecanını satırlara döker:

“9 Ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabının çıkış hikâyesini anlatmadan olmaz. Çünkü bu hikâye, hepimizin hikâyesi. Anlatılan senin tarihindir Ülküdaş! Anlatılan senin hikâyendir.

Kendimi bildim bileli Ülkücüyüm ve Türk Milliyetçisiyim. Ülkücülük, bir siyasal kimlik ve bir yaşam biçimidir. Ülkücüler, milletin adamlarıdırlar. Ülkücüler tarihleri boyunca demokrasi, adalet ve özgürlüklerden yana tavır almış, adaletsizliklere, haksızlıklara, zulme hep karşı durmuşlardır. Koçi Bey, risalesinde der ki; “Devlet küfür ile ayakta durur ama zulüm ile ayakta durmaz.” Zulmün değil, mazlumun yanında olmak, Ülkücü dünya görüşünün temel felsefesidir.

Ülkücülük bir ahlak, vicdan ve değerler hareketidir. Ülkücülük Anadolu toprağının ruh ikliminden doğan buram buram Anadolu kokan Müslüman Türk kimliğinin kendisidir.

Ülkücü Hareket teorik temelleri ve entelektüel esasları olan ülkücü dünya görüşünün siyasi hareketidir.

Biz Ülkü Ocaklılar dik durmayı, zulme, kötülüğe ve kötü olana karşı direnmeyi, hak ve adalet uğrunda mücadele etmeyi, haksızlıklara karşı çıkmayı, zalimlere başkaldırıyı, Atsız Hoca’dan, Serdengeçti’den, Başbuğ Türkeş’ten, Muhsin Başkan’dan, şanlı tarihimizden, kahraman şehitlerimizden ve Ülkücü geleneğimizden öğrendik. Ülkü Ocakları mektebinde, yüce Ülkü ve değerlerin ışığında, adaleti demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri savunmayı, milletin adamları olarak aziz milletimize hizmet etmeyi şiar edindik. Ülkücüyüm diyorsak, Ülkücü kimlik sahibiysek, Ülkücü Hareket milletimize mâl olmuşsa, bunu hareketin kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e borçluyuz.

Biz Ülkücüyüz, Ülkücü Yolu biliriz, Ülkücü Yolu konuşuruz. Ülkücü Hareket, Milletin kılcal damarlarına kadar girmiş, millet evlatlarının kutlu hareketi ve ocağıdır. Biz Ülkücüler hiçbir zaman hesap kitap yapmadık. Ölümüne bir mücadeleye girdik. Makam, mevki ikbal peşinde koşmadık.

Yaptığımız işlerin hiçbirinden kişisel ikbal beklemedik. Tüm iyi doğru ve güzel şeyleri inandığımız davamız, hareketimiz, ülkümüz için yaptık. Büyük bedeller ödedik ama asla pişman olmadık. İnancımızın, inandıklarımızın ve imanımızın gereğini yaptık.

Ülkücü Hareket Anadolu’dur. Türk Dünyasıdır, Kıbrıs’tır, Batı Trakya’dır, Bosna’dır, Kosova’dır, Kerkük’tür, Telafer’dir, Erbil’dir, Halep’tir, Bakü’dür, Almatı’dır, Taşkent’tir, Buhara’dır, Türkistan’dır, Grozni’dir, Gümülcine’dir, Kırcaali’dir, Üsküp’tür, Saraybosna’dır, Çeçenistan’dır, Doğu Türkistan’dır, Kısacası Türk ve İslam dünyasıdır.”

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“Ülkücü Hareket”te ilk Ülkü Ocakları kurucuları bir bir sıralanır. Bu sıralamada, şimdi CHP milletvekili olarak TBMM’de yer alan, eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı İlhan Kesici’nin ODTÜ’de okurken üniversitede Ülkü Ocakları’nı nasıl kurduğu, neler yaptığı, bilinen eski sol isimlerle nasıl mücadele ettiği ayrı yer tutar.

Ünlü yazar Emine Işınsu’nun Canbaz romanının başkahramanı İlhan Kesici’dir. Romandaki adı İlhan Kasapoğlu’dur.

9714 sayfayı bulan 9 ciltlik “Ülkücü Hareket” bütün bilge ve bilgileriyle yakın tarihe ışık tutuyor.

Okumak lâzım.