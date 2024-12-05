Ülkücü Hareket’in en geniş tarihi okuyucuyla buluşuyor

İlk kez 1999'yılında 6 cilt olarak yayımlanan ve MHP ile Ülkücü Hareket konusunda başvuru kaynağı niteliğindeki eser, zenginleştirilmiş içeriğiyle okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni baskıda, hareketle ilgili daha önce yayımlanmamış çok sayıda yazı, makale ve fotoğraf ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Polietika Yayınları tarafından basılan eserin tanıtım toplantısı, 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 18.30’da Ankara Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Binası’nda yapılacak.

Ankara Tarihi Güne Hazırlanıyor

Tanıtım toplantısına MHP ve Ülkücü Hareket içinde ve Ülkücü mücadelede, başkanlık divanında, GİK’te yer almış bakanlık ve milletvekilliği yapmış bir çok ismin katılacağı öğrenildi. Yine 12 Eylül 1980 öncesi Ülkücü Gençlik hareketinden başkanlık ve yöneticilik yapmış Ülkücü kuruluşlarda görev yapmış birçok isimle birlikte birçok akademisyen ve kültür, sanat ve fikir adamı da katılacaklarını bildirdiler. Ayrıca bazı siyasi partilerin genel başkanları, milletvekilleri, yöneticileri ve sivil toplum temsilcileri kalabalık bir misafir topluluğu da katılacak. Anadolu’nun dört bir yanından birçok davetli tarihi günde tanıtım toplantısında olmak için Ankara’ya geliyor

Ülkücü Hareket Sahasında Yapılan Tek Ve En Büyük Kitap Baş Kaynak Temel Eser

“Ülkücü Hareket”in tarihini Hakkı Öznur 25 yıl önce yazdı. 6 Cilt olarak yayınladı. Ülkücü Hareket’in tarihi ile ilgili o yıla kadar tek çalışma ve yayınlanmış bir kitap yoktu. Bu alanda o güne kadar böyle bir kitap çıkmadı. Ülkücü Hareket kitabı onlarca “ilk”i içeriyor. Böylesine olaylarla belgelerle bilgilerle ve bütünlüklü dev bir eser ortaya çıktı. 15 Mayıs 1999 yılında yayınlanan 6 Ciltlik “Ülkücü Hareket” sahasında yayınlanan tek çalışmaydı. O tarihe kadar böyle bir kitap yayınlanmamıştı.

Aradan 25 yıl geçti. Ülkücü Hareket’in en son baskısı 2001 yılında yapılmıştı. Okuyuculardan gelen yoğun ilgi ve talep üzerine Hakkı Öznur kitap üzerinde yeniden büyük kapsamlı çalışma ve yeni düzenlemeler yaptı, yeni ciltler ekledi. 35 yıllık yoğun bir çalışmanın, uğraşın, emeğin sonucunda 9 Ciltlik Ülkücü Hareket ortaya çıktı ve yayıma hazırlandı.

“Ülkücü Hareket” pek çok “ilklerin altına imza atıyor. Milliyetçi-Ülkücü hareketle ilgili pek çok tarihî olay, belge, “ilk” kez bu eserde ortaya konuyor. Milliyetçi-Ülkücü hareketle ilgili pek çok yazı, makale, fotoğraf “ilk” kez bu eserde yayınlanıyor.

Ülkücü Hareket adlı eserde faydalanılan eser ve yayınlar, bir bütün halinde okuyucuya daha kolay olması açısından 9. cildin son bölümünde verilmiştir. Ülkücü Hareket” isimli 9 ciltlik dev eser Milliyetçi-Ülkücü hareketin 1948-80 dönemini kapsamaktadır.

9 Ciltlik büyük eser. Milliyetçi-Ülkücü hareket üzerine yapılacak ilmi ve akademik çalışmalara hayat verecek, onlara esin kaynağı olacak tüm kaynakların aynı havuzda toplandığı bir külliyattır. Şimdiye kadar Milliyetçi-Ülkücü hareket hakkında pek az çalışma yapılmıştır. Bunlardan, Marksist ve sol görüşe sahip kişilerce yapılan çalışmalar, genelde önyargılı ve taraflı bir anlayışla ortaya konmuştur.

Milliyetçi-Ülkücü camiada Ülkücü Hareketin tarihi ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Bazı dar kapsamlı, çeşitli inceleme çalışmalarıyla sınırlı kalmıştır. Elinizdeki eser ise, bu sahada Ülkücü Hareket üzerine yapılmış en geniş kapsamlı, belgeli tek çalışmadır. Bu büyük çalışma, Türk siyasi tarihine damgasını vuran, milliyetçi-ülkücü hareketle ilgili gizli kalmış pek çok yönü gün ışığına çıkarmakta, ortaya atılmış isnat ve iddiaları çürütmekte ve geleceğe yönelik değerlendirmeler için devasa bir doküman hazinesinin kapısını aralamaktadır.

Hakkı Öznur’un 12 Eylül sonrası Ülkücü Hareket’le ilgili çalışmaları ise bütün hızıyla sürmektedir. 1980 -1999 yıllarını ele alan 4 Ciltlik Çalışmasının 1. Cildi MP-MÇP –MHP’yi anlatmakta. 2 Cilt, “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davasını” anlatmakta. 3 Cilt 12 Eylül darbesi sonrası yapılan idamları, işkenceleri, baskıları, zulümleri anlatmakta. Yine sorgu, savunmalar ve cezaevleri de bu ciltte geniş bir şekilde anlatılmaktadır

Hakkı Öznur’un Ana kaynaklarını derlediği ana hatlarını oluşturduğu ve kurgusunu büyük ölçüde tamamladığı bu eseri de, 3 cilt halinde 2026 Yılında yayınlanacak “Türkiye’de Milliyetçilik Hareketleri ve Milliyetçi Kuruluşlar” ayrı bir kitap olarak ilerde yayınlanacaktır.

9 CİLTLİK BU TARİHİ ESER TOPLAM 9714 SAYFA

Eserin 1. cildi CKMP’den MHP’ye, 2. cildi Tabutluktan İhtilale Sürgünden Siyasete, 3. cildi Milliyetçi Hareketin Tarihi, 4. cildi Ülkücü Gençlik Kuruluşları Ülkücü Gençlik Tarihi, 5. cildi Komplolar-Suçlamalar-Provokasyonlar, 6. cildi Eğitim ve Teşkilat, 7.cildi Yayın Organları-Başyazılar-Hergün Yazıları, 8.cildi Ülkücülük, 9. cildi Portreler başlıklarıyla okuyucuyla buluşuyor.

9 Ciltlik “Ülkücü Hareket”in Her Cildinde Yer Alan Konular

Birinci Cilt: “CKMP’den MHP’ye”

1948’den 1980’e kadar Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in siyasi parti boyutunu işliyor.

İkinci Cilt: “Tabutluktan İhtilale Sürgünden Siyasete”

Alparslan Türkeş’in ideolojik çizgisi, Irkçılık-Turancılık davasında tutuklanması, yargılanması, savunması, 44 mahkemelerinin iç yüzü, mahkeme safhalarını ele alıyor.

Üçüncü Cilt “Milliyetçi Hareketin Tarihi”

31 Temmuz- 1 Ağustos 1965’te yapılan CKMP 7. Olağan Kurultayı, kurultayda yaşananlar, Türkeş taraftarlarının delege çalışmaları, Türkeş’in CKMP Genel Başkanlığına seçilişi, basındaki yankılarını işliyor.

Dördüncü Cilt “Ülkücü Gençlik Kuruluşları-Ülkücü Gençlik Tarihi”

“Ülkücü Gençlik Kuruluşları-Ülkücü Gençlik Tarihi’ni anlatıyor. CKMP/MHP Gençlik Kollarının kuruluşu, kurucuları, düzenledikleri gençlik kurultayları, sosyal, siyasal, kültürel faaliyetlerini konu alıyor.

Beşinci Cilt “Komplolar-Suçlamalar–Provokasyonlar”

Ülkücü Harekete yönelik bütün kirli saldırı ve isnatları tek tek ele alıp cevap vererek doğruları okuyucuya sunuyor.

Altıncı Cilt “Eğitim ve Teşkilat”

Ülkücü Hareket’te Eğitim ve Teşkilat, Ülkücü Gençliğin Eğitimi, Ülkücü Gençlere Verilen Seminerler, Seminer Konuları, Tebliğler, Üniversite Kültür Derneğinin Kuruluşu, Kurucuları, Misyonu, Kapatılışını konu alıyor.

Yedinci Cilt “Yayın Organları- Başyazılar- Hergün Yazıları”

1966-1980 yılları arasında çıkartılan Millî Hareket, Millî Ülkü, Devlet, Üçüncü Yol, Türkiye Ülkücü Gençlik Dergisi, Türk Yolu, Bozkurt, Genç Arkadaş, Büyük Türkiye’ye Hasret, Büyük Ülkü, Ülkü Ocağı, Nizam-ı Alem, Birliğe Çağrı, Liseli Genç, Ülkücü Kadro, Büyük Çağrı, Pusat, Kom, Ülkü-Bir, Ülküm, Yiğit Köylüm, Kutsal Alınteri, Ananın Sesi, Töre, Ülkü Pınarı, Divan, Yeni Divan, Bizim Gergef, Çaylak, Ülke-Tek, Millî Eğitim ve Kültür, Türkiye ve Dünya, Hergün, Millet, Ortadoğu gibi Türk fikir ve siyasi hayatına yön veren önemli dergi ve gazeteler işleniyor.

Sekizinci Cilt “Ülkücülük”

Türk Milliyetçiliği, Temel Kavramlara Bakış, Ülkücülük işleniyor.

Dokuzuncu Cilt “Portreler”

Ülkücü Hareket’in fikri ve siyasi çizgisinin teorik temellerinin oluşmasında büyük emeği geçen sembol isimler değerlendirmeye alınarak Dündar Taşer, Galip Erdem, Seyyid Ahmed Arvasi ve Gün Sazak gibi siyaset, fikir ve dava adamlarının hayatları, mücadeleleri, eserleri ve onların ardından yayınlanmış eserler en ince detaylarına kadar tasnif edilerek bu ciltte toplanıyor.

9 Ciltlik Kitabın Toplam Sayfaları

1. Cilt: 1295 sayfa ( MP-CMP –CKMP)

2. Cilt: 1210 sayfa ( TABUTLUKTAN İHTİLALE SÜRGÜNDEN SİYASETE)

3. Cilt: 1251 sayfa ( MİLLİYETÇİ HAREKETİN TARİHİ )

4. Cilt: 1218 sayfa ( ÜLKÜCÜ GENÇLİK KURULUŞLARI ÜLKÜCÜ GENÇLİK TARİHİ)

5. Cilt: 1222 sayfa ( KOMPLOLAR, SUÇLAMALAR, PROVOKASYONLAR)

6. Cilt: 1018 sayfa ( EĞİTİM VE TEŞKİLAT)

7. Cilt: 857 sayfa ( YAYIN ORGANLARI ,BAŞYAZILAR ,HERGÜN YAZILARI)

8. Cilt: 740 sayfa ( ÜLKÜCÜLÜK)

9. Cilt: 903 sayfa ( PORTRELER )

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ÜLKÜCÜ HAREKETİN HİKÂYESİ

9 Ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabının çıkış hikayesini anlatmadan olmaz. Çünkü bu hikâye, hepimizin hikayesi. Anlatılan senin tarihindir Ülküdaş! Anlatılan senin hikayendir.

Kendimi bildim bileli Ülkücüyüm ve Türk Milliyetçisiyim. Ülkücülük, bir siyasal kimlik ve bir yaşam biçimidir. Ülkücüler, milletin adamlarıdırlar. Ülkücüler tarihleri boyunca demokrasi, adalet ve özgürlüklerden yana tavır almış, adaletsizliklere, haksızlıklara, zulme hep karşı durmuşlardır.

Ülkücülük bir ahlak, vicdan ve değerler hareketidir. Ülkücü Hareket teorik temelleri ve entelektüel esasları olan ülkücü dünya görüşünün siyasi hareketidir.

Ülkü Ocakları mektebinde, yüce Ülkü ve değerlerin ışığında, adaleti demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri savunmayı, milletin adamları olarak aziz milletimize hizmet etmeyi şiar edindik.

Biz Ülkücüyüz, Ülkücü Yolu biliriz, Ülkücü Yolu konuşuruz. Ülkücü Hareket, Milletin kılcal damarlarına kadar girmiş, millet evlatlarının kutlu hareketi ve ocağıdır. Biz Ülkücüler hiçbir zaman hesap kitap yapmadık. Ölümüne bir mücadeleye girdik. Makam, mevki ikbal peşinde koşmadık.

Yaptığımız işlerin hiçbirinden kişisel ikbal beklemedik. Tüm iyi doğru ve güzel şeyleri inandığımız davamız, hareketimiz, ülkümüz için yaptık. Büyük bedeller ödedik ama asla pişman olmadık. İnancımızın, inandıklarımızın ve imanımızın gereğini yaptık.

Ülkücülük düzeni ve yaşamı değiştirmeye yönelik uzun soluklu bir mücadelenin ve Türk –İslam Ülküsünü devlete hakim kılmanın, hak–hukuk adalet çizgisinde ülkeyi yönetmenin adıdır Ülkücü Yolun mütevazi yolcuları olmaktan dolayı gurur duyuyoruz Ülkücülük bizim onurumuzdur. Ülkücüler adalet ve özgürlükten yanadır

Ülkücülük liberal kapitalist sisteme isyandır başkaldırıdır.

Ülkücüler Otoriter , totaliter,vb. her türlü çağ dışı rejimlere, sistemlere kökten karşıdır.

Askeri vesayete, bürokratik vesayetlere karşı olduğumuz gibi parti vesayetine de, yargı vesayetine de, parti devletine de tek adam rejimine de karşıyız. Ülkücüler Parti devletine, istihbarat devletine, tek adam rejimine oligarşik, diktaya boyun eğmez, eğilmez, teslim olmaz.

Ülkücüler otokrat liderlere, otokratik siyasete ve otoriter heveslere daima millet adına karşı çıkmış, demokratik, sivil siyaseti savunmuştur.

Vesayetten ve güçten yana değil, milletten, haktan ve haklıdan yana taraf olmuş, hukukun üstünlüğünü savunmuştur. Ülkücülere göre askeri darbelerin panzehiri, gerçek bir demokrasi, adil bir hukuk devleti, fikir ve ifade özgürlüğü, güçler ayrılığı ilkesi, güçlü bir parlamenter demokrasidir.

Biz Ülkü Ocaklılar, Ülkücüler tarihimiz boyunca diktalara, diktatörlüklere karşı çıktık, mücadele ettik. Ülkücüler ne diktalara ne diktatörlere boyun eğer!