Ülkücü Ocakları Başkanı Bahçeli’yi eleştiren yazarı yumrukladı! Görüntüler ortaya çıktı

Bursa'nın Nilüfer İlçesinde Yazar Caner Kara, 7 Şubat tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği'nde Türkçülük kitabı için imza günü gerçekleştirdi.

İddiaya göre Bursa Esenevler Ülkü Ocakları Başkanı Murat H. kalabalık bir ekiple Caner Kara’nın İmza gününe geldi. Caner Kara, kendisinden imza alırmış gibi yapan Murat H’nin yumruklu saldırısına uğradı.

"BAHÇELİ" DEYİP YUMRUK ATTI

Kitabı imzalatmak için gelen Murat H. isimli şahıs, "Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli ile terörist başı..." dedikten sonra bir anda Caner Kara'ya yumruk attı. Olayın ardından kamera düşse de bölgede bir arbede yaşandığı görüldü.

Saldırı anının görüntüleri de ortaya çıkarken, Kara, sosyal medya platformu X hesabından şahısların Ülkü Ocakları ile bağlantılı olduğunu ifade etti. Saldırıyı ilk duyaran Gazeteci Ersin Eroğlu da, Kara'nın öldürülen Sinan Ateş'in arkadaşı olduğunu söyledi.

Kitabımın imza günü için toplandığımız, Şehit Aileleri, kadınlar ve çocuklarla dolu bir salonda sinsice yaklaşarak saldırı girişiminde bulunan Ülkü Ocağı başkanı ve salondaki insan sayısından kalabalık ekibi, dövüldükleri iddiasıyla şikayetçi olmuş, yaralanan üç arkadaşımız… — Caner Kara (@CanerKara_Tayma) February 20, 2025

Murat H, savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

İşte Murat H’nın ifadesi: