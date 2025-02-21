Ülkücü Ocakları Başkanı Bahçeli’yi eleştiren yazarı yumrukladı! Görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV

Yazar Caner Kara, Türkçülük kitabının imza gününde Bursa Esenevler Ülkü Ocakları Başkanı Murat H. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Nilüfer İlçesinde Yazar Caner Kara, 7 Şubat tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği'nde Türkçülük kitabı için imza günü gerçekleştirdi.

İddiaya göre Bursa Esenevler Ülkü Ocakları Başkanı Murat H. kalabalık bir ekiple Caner Kara’nın İmza gününe geldi. Caner Kara, kendisinden imza alırmış gibi yapan Murat H’nin yumruklu saldırısına uğradı.

"BAHÇELİ" DEYİP YUMRUK ATTI

Kitabı imzalatmak için gelen Murat H. isimli şahıs, "Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli ile terörist başı..." dedikten sonra bir anda Caner Kara'ya yumruk attı. Olayın ardından kamera düşse de bölgede bir arbede yaşandığı görüldü.

Saldırı anının görüntüleri de ortaya çıkarken, Kara, sosyal medya platformu X hesabından şahısların Ülkü Ocakları ile bağlantılı olduğunu ifade etti. Saldırıyı ilk duyaran Gazeteci Ersin Eroğlu da, Kara'nın öldürülen Sinan Ateş'in arkadaşı olduğunu söyledi.

Murat H, savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

İşte Murat H’nın ifadesi:

mmmm1.jpg

mmmm2.jpg

Son Haberler
Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Beyninde gizlenen parazit kabusu oldu: Tatil dönüşü acı gerçekle karşılaştı
Beyninde gizlenen parazit kabusu oldu: Tatil dönüşü acı gerçekle karşılaştı
Samsun’da kurye ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Samsun’da kurye ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Ülkücü Ocakları Başkanı Bahçeli’yi eleştiren yazarı yumrukladı! Görüntüler ortaya çıktı
Ülkücü Ocakları Başkanı Bahçeli’yi eleştiren yazarı yumrukladı! Görüntüler ortaya çıktı
DeepSeek'den açık kaynak hamlesi
DeepSeek'den açık kaynak hamlesi