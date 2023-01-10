Hepsi motosikletli suikaste uğradı. Güya örgütleri farklı ama yöntem aynı

Nijerya başta olmak üzere bir çok Afrika ülkesinde yapılan suikastlerin motosiklet ile gerçekleştirilmesi acil tedbirler alınmasına neden oldu. Nijerya'nın Katsina Eyaleti'nde motosiklet kullanımı 5 ay önce bir kez daha yasaklandı.

Ülkemizde de son olarak Ankara’da Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in motosikletli bir kişi tarafından öldürülmesi motosikletle yapılan suikastleri akıllara getirdi. Sinan Ateş'in motosikletli saldırı sonucu öldürülmesi ne ilk ne de son olacak gibi durmuyor.

Özellikle trafik sıkışıklığının yaşandığı İstanbul'da kaçmayı kolaylaştıran araçların başında motosikletler geliyor ve suikastlerde kullanılmaya devam ediyor.

SİNAN ATEŞ ÖLDÜRÜLDÜ

Ankara'nın Çukurambar Semti'nde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş'in hayatını kaybetti.

Akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar Semti'ndeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Bu olay motosikletlerle düzenlenen diğer saldırıları akıllara getirdi.

SIRP ÇETE LİDERİ CANINDAN OLDU

Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, 9 Eylül 2022 tarihinde Şişli'de trafikte seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Vukotiç hayatını kaybederken eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtuldu.

Polisin yaptığı çalışmalarda Zivkovic'in Binali Camgöz örgütü ile Vukotiç'i öldürmeleri için 1,5 milyon euroya anlaştıkları tespit edildi. Camgöz'ün ve Boyun'un suç örgütlerinin cinayet için ortak çalıştığını belirleyen polis, 16 Eylül Cuma günü Furkan Yeşil'i Artvin'de yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Operasyonu genişleten polis, 19 Eylül Pazartesi İstanbul merkezli, İzmir, Zonguldak, Antalya ile Artvin'de şüphelilere yönelik baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda Radoje Zivkovic, Zdravko Perunovıc, Elanur Tuna, Emircan Sümer, Yakup Doğan, A.S., A.Y., M.P, N.A., E.C., E.Ç. ve C.Ç. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖDÜLLÜ YARIŞÇIYA SUİKAST

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen lüks otomobile motosikletle gelen maskeli iki kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda ödüllü motosiklet yarışçısı Bayram Diril hayatını kaybetti.

Suikast 12 Kasım 2022 tarihinde saat 23.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 DFJ 149 plakalı araçla seyir halinde olan Bayram Diril, kırmızı ışıkta durduğu sırada motosikletle yanaşan kar maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunların hedefi olan Bayram Diril yaralı olarak kaçmaya çalıştı. Otomobille karşı şeride geçen Diril refüjde durabildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayram Diril, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırıda yaşamını yitiren Diril'in Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen bazı yarışmalarda ödül aldı. 12 Kasım'daki olayın ardından çok yönlü çalışma gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak cinayetin faillerini araştırdı.

Kamera kayıtlarından 8 şüpheli şahsın silahlı saldırıya karıştığı tespit edildi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için 30 Kasım'da İstanbul, Amasya, Bursa ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde saldırıya bizzat katılan S.Ç. ve M.K. isimli şüpheliler de dâhil 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 68 mermi ele geçirildi.



CİNAYET ANI KAMERADA

Gözaltına alınarak Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen zanlılar, daha sonra mahkemeye çıkarıldı. Adli makamlara sevk edilen zanlıların 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Olaya dolaylı yoldan katıldığı sanılan 3 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uyarınca salıverildi.



EMEKLİ ALBAY VE EŞİNE SUİKAST

Beşiktaş'ta, emekli albay Çetin Oğuz ve eşi 2015 yılının haziran ayında motosikletle gelen kişilerin silahlı saldırıya uğradı. Kızıldere baskınında görev aldığı ileri sürülen Oğuz'un, terör örgütü TİKKO'nun ölüm listesinde olduğu ifade edildi.

İstanbul Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Şakir Kesebir Caddesi'ndeki İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı Nizamiyesi'nden yürüyerek çıkan Albay Çetin Oğuz (67) ve eşi Asuman Oğuz (66), motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Oğuz ve eşi, Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, olayın yaşandığı caddeyi trafiği kapatarak bölgede inceleme yaptı. Polis, motosikletle olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KAĞITHANEDE SİLAHLI SALDIRI

Kağıthane’de motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis ekipleri motosikletteki 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre, olay, saat 18.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent Emniyetevleri Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sosyal medyadan bir şahısla tartıştığı iddia edilen Cihan Ö., randevulaştıktan sonra akşam saatlerinde buluşma noktasına gelerek beklemeye başladı. Bir süre burada bekleyen Cihan Ö.’ye motosikletle seyreden iki saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Olayda Cihan Ö., o esnada yoldan geçen Cihan H. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ameliyata alınan Cihan Ö. ve Cihan H.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, üstünden kimlik çıkmadığı için belirlenemeyen kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliğini tespit eden polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.