Ülkücüler, 12 Eylül şehitlerini Ulucanlar'da andı

Darbenin 44'üncü yıl dönümünde gerçekleşen anma programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı ve dualarla devam etti. Ziyaretçiler, müzeyi gezerek, dönemin acı hatıralarını yad etti ve saz eşliğinde marşlar söyledi.

Yıldırım: "Müslüman Türk Olarak Yaşamanın Bedelini Ödedik"

Yaşar Yıldırım, yaptığı konuşmada, 12 Eylül darbesinin amacının Türkiye'nin bağımsızlığını engellemek olduğunu belirtti. Yıldırım, "12 Eylül gecesi darbecilerin ilk hedefi TRT değil, MHP Genel Merkezi’ydi. Başbuğumuz Alparslan Türkeş, en uzun süre hapis yatan liderlerden biri oldu. Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve Türk milliyetçilerini hedef alarak ülkemize kastetmek istediler. Ülkücüler olmadan bu ülkeye kimse zarar veremez" dedi.

"Şehitlerimizi Unutmadık"

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ülkücü şehitleri unutmadığını ve 'Ülkücü Şehitler Anıtı' ile 'Taş Medreseliler Hatıra Ormanı'nı yaptırarak bu değerli isimlerin hatırasını yaşattığını vurguladı. "Genel başkanımız, şehitlerimizi unutmamış, anıtı yaptırarak onlara vefa göstermiştir" ifadelerini kullandı.