Ülkücüleri buluşturan düğün: Mustafa Topaloğlu, İYİ Parti lideri Dervişoğlu’nu öve öve bitiremedi

Yeniçağ Gazetesi Yazarı İsmail Türk’ün oğlu Avukat Oğuzhan Türk, pazar akşamı Taksim Hilton otelde gerçekleştirilen törenle Ece Tunçkanat’la dünyaevine girdi. Düğün törenine çeşitli partilerden ülkücüler de katılım gösterdi.

DÜĞÜNE ÇEŞİTLİ PARTİLERDEN ÜLKÜCÜLER KATILDI

Düğün törenine, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yeni Yol Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, eski Ülkü Ocakları Başkanları Atilla Kaya, Suat Başaran ve Alişan Satılmış, sanatçı Ahmet Yenilmez, Sedat Şahin, yazar Mümtazer Türköne ile gazeteciler Elif Çakır ve Hakan Aygün katılım gösterdi.

SEDAT PEKER ÇİÇEK GÖNDERDİ

Öte yandan Yeniçağ gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik de Avukat Oğuzhan Türk’ü bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Ankara Ticaret Odası Başkan yardımcısı, Ankara Kent Konseyi Genel başkanı Halil İbrahim Yılmaz da düğüne katılan konuklar arasındaydı. Sedat Peker ise düğüne çiçek gönderdi.

Düğün törenine ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu’da katıldı. Düğünde sahne alan Topaloğlu, beş şarkıyı playback yöntemiyle potpori yaptı.

"İSMAİL TÜRK DOSTTUR, ADAMDIR"

Mustafa Topaloğlu, İsmail Türk ve Müsavat Dervişoğlu hakkında sahnede açıklamalarda bulundu. Topaloğlu, İsmail Türk hakkında, “Dosttur, adamdır. Onunla aramızdaki hukuku anlatmak için kelimeler yetersiz” ifadelerini kullandı.

"DERVİŞOĞLU'NUN BU KADAR DONANIMLI BİR POLİTİKACI OLDUĞUNU YENİ ÖĞRENDİM"

Topaloğlu, Dervişoğlu için ise, “Buradan şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Son haftalarda siyası çıkışıyla Müsavat Dervişoğlu milletin yüreğine su serpti. Ben bu kadar donanımlı bir politikacı olduğunu yeni öğrendim. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

"BENİ YALNIZ BIRAKMAYAN DOSTLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İsmail Türk ise oğlunun bu mutlu gününde düğüne katılım gösterenlere teşekkür etti. Türk, "Oğlumun özel gününde beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ediyorum. Burada çeşitli partilerde politika yapan çok değerli ülküdaşlarımı düğün vesilesiyle bir arada görmek beni ayrıca mutlu etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

MHP'DEN KİMSE KATILMADI

Düğün töreninde genç çift dans ederken, aile bireyleri ve arkadaşları da müzik eşliğinde eğlendiler. Öte yandan düğüne MHP'den kimsenin olmaması dikkatlerden kaçmadı.