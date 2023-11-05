Ülser hastası nasıl beslenmeli

Ülser hastalığı, açık yaraların gastrointestinal sistemini kaplamasıyla gelişen bir rahatsızlık yani bir hastalık. O nedenle hastalığa yakalananların dikkatli beslenmesi gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? İşte, yanıtları...

Ülser hastası nasıl beslenmeli

İŞTE ÜLSER NEDENLERİ

Stres kaynaklı olabilen bu hastalığın bir başka bulunan nedeni de, Helicobacter pylori (H. pylori) adı verilen bir bakteri. Bu bakteriler, gastrointestinal sistemdeki bazı kısımların koruyucu mukozal bariyerine zarar verir ve asidik sindirim salgılarının bağırsakların iç kısmına zarar vermesiyle birlikte iltihaplanmasını kolaylaştırır.
Diğer nedenler arasında sigara, aspirin ve ibuprofen gibi non-steroid anti-inflamatuar ilaçların (NSAID) kronik kullanımı yer alıyor.

BESLENME TEDAVİSİ

Araştırmalar, yüksek posalı bir diyetin ülser hastalığı gelişme riskini azalttığını göstermektedir. Çözünmeyen ve çözünebilir posalar bu ilişkiyi gösterse de, çözünebilir posanın yüksek olduğu diyetler ile ülser gelişimi için riskin daha düşük olduğu saptanmıştır.

Çin’de yapılan araştırmalara göre, yeşil çay ve flavonoidlerce zengin olan besinlerin kronik gastrit, H.pylori enfeksiyonu ve mide kanserine karşı potansiyel koruyucu etkilerini göstermektedir. Özellikle, bu gıdaların H.pylori’nin büyümesini engellediği görülmektedir.

Buna ek olarak, yeşil, beyaz, oolong ve siyah çaylar ile ilgili yeni bir laboratuar çalışması, bu çayların H. pylori’nin büyümesini inhibe ettiğini ancak L. acidophilus, L. plantarum, ve B. lungum dahil olmak üzere midedeki yararlı bakterilere zarar vermeyeceğini göstermiştir. Bununla birlikte, bu in vitro bir başka çalışmadır ve bu durum testin laboratuardaki çaylar ve bakteriler arasında doğrudan meydana geldiği anlamına gelir ve bu iki madde arasındaki insan vücudunda ne olacağı ile ilgili doğrudan sonuçlar çıkaramayız. Laboratuvarda yararlı etkiler, çay tam beş dakika demlendiği zaman görülmüştür.

Flavonoid açısından zengin yiyecekler arasında sarımsak, soğan ve kızılcık, çilek, yaban mersini, brokoli, havuç, bezelye gibi renkli meyveler ve sebzeler bulunur
Çözünebilir posanın yüksek olduğu gıdalar arasında yulaf, psyllium kabuğu, baklagiller, keten tohumu, arpa, fındık ve portakal, elma ve havuç vardır.

47.806 erkeği kapsayan prospektif bir kohort çalışmasından elde edilen bulgulara göre, tüm kaynaklardan A vitamini açısından zengin bir diyetle, duodenal ülserin gelişimini azaltabileceğini göstermiştir.

Hayvan çalışmaları, A vitamininin gastrointestinal sistemde mukus üretimini artırdığını göstermektedir. Bozulmuş mukozal savunmada rol oynayabilir. Bu nedenle, A vitamini ülser hastalığının gelişimine karşı koruyucu bir etkiye sahip olabilir.

A vitamini kaynaklarını; karaciğer, havuç, brokoli, tatlı patates, lahana, ıspanak ve lahana yeşillikleri içerir.

NE YEMEMELİ

Ülser hastalığı olan bireyler, semptomları en aza indirgemek hem kahve hem de alkolü kesmeli veya sınırlandırmalıdır.

Hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve, asit üretimini arttırabilir ve ülser hastalığı olan kişilerde semptomları şiddetlendirebilir.

Alkollü içecekler, gastrointestinal yolun mukozal zarı aşındırır bu sayede daha fazla iltihap ve kanamaya yol açabilir.

GENEL BESLENME ÖNERİLERİ

Zeytinyağı ve kanola yağı gibi sağlık için daha faydalı olan yağları seçin.

Az tuzlu beslenmeye çalışın.

Az şekerli beslenmeye çalışın.

Çoğunlukla meyveler, sebzeler, tam tahıllardan faydalanın ve yağsız veya düşük yağlı süt ve süt ürünlerini tercih edin.

Yağsız etleri, kümes hayvanları (tavuk ve hindi gibi), balıkları, fasulye, yumurta ve fındık yiyebilirsiniz.

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