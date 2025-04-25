Ultra lüks yatta 1 haftalık tatil cep yakıyor. Deposunu 28 tanker doldurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesine yakıt almaya gelen Malta bayraklı, 85 metre uzunluğundaki 'Solandge' isimli ultra lüks yat 128 ton yakıt aldı. Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaşan yatın haftalık kirasının ise 1 milyon 150 bin euro (Yaklaşık 50 milyon TL) olduğu öğrenildi.

Adeta yüzen bir oteli andıran mega yat, yakıt ikmali için Bodrum’a geldi. Yatın yakıt ihtiyacını karşılamak üzere iskeleye peş peşe gelen yaklaşık 20 tankerle toplamda 128 ton yakıt ikmali gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 milyon liralık yakıt aldığı öğrenildi.

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Haftalık kira bedelinin 1 milyon 150 bin euro olduğu öğrenilen Solandge, görenleri kendine hayran bıraktı. İçerisinde yok yok olan mega yatta, masaj odası, tam donanımlı spa merkezi, geniş bir yüzme havuzu, dans pisti, özel VIP süitler, 12 kişinin aynı anda konaklayabileceği ultra konforlu odalar ve dikkat çeken bir de mini denizaltı yer alıyor.

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Milyon dolarlık lüksüyle göz kamaştıran yatın kim tarafından kiralandığı hakkında bilgi verilmezken, yat çevresinde güvenlik önlemleri dikkat çekti. Yatın, kısa süreli yakıt ikmalinin ardından Ege kıyılarında turuna devam edeceği öğrenildi.

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