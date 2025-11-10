Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçme başarısı dolayısıyla İngiltere'de iki ödüle layık görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre dünyanın en zorlu meydan okuması olarak kabul edilen Okyanus Yedilisi'nde Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı geçen Tunca, İngiliz Kanalı Yüzme Derneği tarafından Folkestone kentinde düzenlenen törene katıldı.

Manş Denizi'ni yüzerek geçen dünyadaki ilk otizmli erkek sporcu olarak sahneye davet edilen Tuna Tunca'ya, bu başarısı dolayısıyla dünyanın en prestijli açık su yüzücülerinin buluştuğu programda iki ayrı ödül verildi.

Etkinlikte, Tunca'nın hikayesine yer verilirken, takdim edilen sertifikayla başarılı yüzücünün 13 saat 26 dakikalık Manş Denizi solo geçişi de resmi olarak belgelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sporcunun annesi Gülnur Tunca, oğluna inananlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Tuna Tunca, eylül ayında Cebelitarık Boğazı'nı da 5 saat 32 dakikada solo yüzerek geçmiş, bu boğazı geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü ünvanını almıştı.