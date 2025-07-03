Ultrasonla depresyon tedavisi! Zihnin derinliklerine dokunan teknoloji

Bilim dünyası, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde devrim niteliğinde bir yöntemi konuşuyor: Odaklanmış ultrason.

Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan son araştırmalar, bu teknolojinin beynin derinliklerindeki amigdalaya hassas bir şekilde müdahale ederek duygu düzenlemesini iyileştirebileceğini ortaya koydu.

Teksas Üniversitesi Dell Tıp Fakültesi’nden psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Gregory A. Fonzo’nun liderliğindeki çalışma, mevcut ilaç ve terapi yöntemlerinin yetersiz kaldığı hastalarda umut vadetti.

BEYNİN DERİNLİKLERİNE HASSAS DOKUNUŞ

Odaklanmış ultrason, yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak beynin amigdala bölgesindeki aşırı aktiviteyi azaltmayı hedefliyor. Bu bölge, korku, kaygı ve duygusal tepkilerden sorumlu.

Geleneksel yöntemler, örneğin transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS), genellikle beynin yüzeysel katmanlarına etki ederken, odaklanmış ultrasonun derin bölgelere ulaşabilmesi büyük bir yenilik olarak görüldü.

Çalışmada, tedavi uygulanan katılımcılarda depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtilerinde orta ila yüksek düzeyde iyileşmeler gözlendi. Özellikle öfkeli görsellere verilen tepkilerde amigdalada belirgin bir sakinleşme tespit edildi, bu da yöntemin nörobiyolojik etkisini kanıtladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden nörolog Dr. Helen S. Mayberg, yöntemin potansiyelini değerlendirirken, “Odaklanmış ultrason, beyin devrelerini non-invaziv bir şekilde modüle etme kapasitesiyle, psikiyatrik tedavilerde yeni bir çağ açabilir” dedi. Ancak Mayberg, yöntemin uzun vadeli etkilerinin ve plasebo etkisinden bağımsızlığının daha geniş çalışmalarla doğrulanması gerektiğini vurguladı.

UMUT VERİCİ ANCAK ERKEN AŞAMA

Araştırmacılar, yöntemin umut verici olduğunu ancak henüz başlangıç aşamasında bulunduğunu belirtti.

Üç haftalık tedavi sürecinde kontrol grubu eksikliği, plasebo etkisini dışlamayı zorlaştırdı. Ayrıca, sınırlı katılımcı sayısı ve farklı ruhsal bozukluklara yönelik etkinliğin detaylı araştırılma ihtiyacı, yöntemin yaygın kullanımına geçmeden önce aşılması gereken engeller.

Dr. Fonzo, “Bu teknoloji, beynin derinliklerine zarar vermeden müdahale edebiliyor. Ancak daha büyük, plasebo kontrollü klinik çalışmalarla desteklenmeli” diyerek gelecekteki araştırmalara işaret etti.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden psikiyatri profesörü Dr. Guy Goodwin, odaklanmış ultrasonun mevcut tedavilere alternatif olabileceğini belirtti:

“İlaç tedavisi ve psikoterapi her hasta için etkili olmayabiliyor. Bu yöntem, özellikle tedavi dirençli depresyon vakalarında yeni bir umut olabilir.”

Goodwin, teknolojinin kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarıyla birleştirilmesi durumunda etkisinin daha da artabileceğini öne sürdü.

GELECEĞİN TEDAVİ YÖNTEMİ Mİ?

Odaklanmış ultrason, invaziv olmayan yapısıyla dikkat çekti. Geleneksel cerrahi yöntemlere kıyasla riskleri minimuma indiren bu teknoloji, ses dalgalarını bir jel aracılığıyla cilt üzerinden uyguladı.

İşlem sırasında hastalar rahat bir pozisyonda bulunurken, radyoloji uzmanları cihazı cilt üzerinde gezdirerek hedef bölgeye odaklandı.

Yöntemin, depresyon ve anksiyete dışında kronik ağrı, obsesif-kompulsif bozukluk ve hatta Parkinson gibi nörolojik rahatsızlıklarda da potansiyel taşıdığı düşünüldü.

Stanford Üniversitesi’nden nörobilimci Dr. Casey Halpern, teknolojinin çok yönlülüğüne dikkat çekti:

“Odaklanmış ultrason, beynin spesifik bölgelerine milimetrik hassasiyetle müdahale edebiliyor. Bu, sadece psikiyatrik bozukluklar için değil, nörolojik hastalıklar için de devrim niteliğinde bir araç olabilir.”

Halpern, teknolojinin etik ve erişilebilirlik açısından da dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı.