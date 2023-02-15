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Adıyaman'da tarihi Ulu Cami'nin sağlam kalan kısmına kepçeyle girdiler

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Adıyaman da en çok etkilenen iller arasında yer aldı. Kentte Sümer Meydanında yer alan yüzlerce yıllık Ulu Cami iki depremin ardından büyük ölçüde yıkıldı. Tarihi caminin ayakta kalan bölümüne ise iş makineleri ile girildi. 

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:09
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Ulu Cami'nin sağlam kalan kısmına kepçeyle girdiler

Adıyaman'da tarihi Ulu Cami'nin sağlam kalan kısmına kepçeyle girdiler
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde yıkıcı etkiye neden oldu. Adıyaman da depremden en çok etkilenen iller arasında yer aldı. Kentte Sümer Meydanında yer alan yüzlerce yıllık Ulu Cami iki depremin ardından büyük ölçüde yıkıldı. Tarihi caminin ayakta kalan bölümüne ise iş makineleri ile girildi. 

Depremde sadece Ulu Cami değil kentteki diğer tarihi camilerde de hasar oluştu. Birçoğunun minaresi yıkıldı. Yıkılan minareler camilere zarar verdi. Eskisaray, Yenipınar, Musalla, Kab. Sıratut gibi camilerin minareleri yıkıldı.

ULU CAMİ'NİN TARİHİ

Adıyaman Ulu Cami şehir merkezinde bulunmaktadır. Caminin ilk inşa tarihi bilinmemekle birlikte, 1506-1515 yılları arasında Dulkadirli Beyi Durak Bey tarafından yaptırılmış olduğu tahmin ediliyor. Cami daha sonra birçok kez onarım görmüştür.

Caminin 1863 tarihinde yaptırıldığını gösteren kitabe minare kaidesinin doğuya bakan üst yüzeyinde bulunmaktadır. Aynı yerde altta kemer içinde bulunan bir başka kitabede caminin 1902 yılında restore edildiği anlaşılmaktadır.

 

 

 

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