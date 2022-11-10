﻿Mustafa Kemal Atatürk Meclis'te anıldı

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Atatürk'e saygı için milletvekillerini "iki dakikalık" saygı duruşuna davet etti. Akar, "Cumhuriyetimizin kurucusu, yüzyılın en büyük lideri ve komutanı, eşsiz devlet adamı Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84'üncü yılında ulusça saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.

Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde ebediyete intikalinin 84'üncü yıldönümünde anılıyor. Tüm Türkiye gibi TBMM’de Cumhuriyetin kurucusu Atatürk anıldı. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Haydar Akar, "Sayın milletvekilleri, bugün Ulu Önder Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yıl dönümüdür. Genel Kurulumuzu Yüce Atatürk'ün aziz hatırası önünde iki dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum" diyerek Genel Kurul'daki milletvekillerini saygı duruşuna davet etti.

"BİLGİLİ, BARIŞ YANLISI, HOŞGÖRÜLÜ OLUŞUYLA TÜM MİLLETLERİN SAYGI DUYDUĞU ÖRNEK BİR KİŞİLİK OLAN ATATÜRK..."

CHP’li Haydar Akar, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Milletvekilleri, Cumhuriyetimizin kurucusu, yüzyılın en büyük lideri ve komutanı, eşsiz devlet adamı Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84'üncü yılında ulusça saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz. Atatürk, yalnız bir asker, ileri görüşlü bir devlet adamı değil; aynı zamanda büyük bir devrimci ve düşünce adamıdır. Atatürk'ün yıllar önce açıkladığı düşünceleri, dinamik yapısıyla güncelliğini korumakta ve çağdaşlık yürüyüşünde yolumuzu aydınlatmaktadır. Bilgili, barış yanlısı, hoşgörülü oluşuyla tüm milletlerin saygı duyduğu, örnek bir kişilik olan Atatürk, yüz yıllar boyunca cesaret edilmeyen dönüşümler gerçekleştirerek ekonomik, siyasal ve sosyal alanda köklü devrimler yapmıştır. Bu değişimlere asla kolay ulaşılmamış, milleti için canını ortaya koymaktan çekinmemiştir.

"DEMOKRATİK, LAİK VE ÇAĞDAŞ..."

Demokratik, laik ve çağdaş değerlerden oluşan kişiliğindeki bütünleştirici kimliği ve bilimi rehber edinmiş olan anlayışıyla Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti devletini milletiyle sonsuza dek bölünmez bir bütün olarak yaşatacak en büyük ateşleyici güçtür. Bu duygularla 84'üncü yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum."