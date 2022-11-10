Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84’üncü yılında Dolmabahçe’de anıldı

DHA'da yer alan haberde, Millî Saraylar Resim Müzesi’nde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programına özel ilk defa gerçekleştirilen özel etkinlikte, öğrenciler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. ‘Anma Programı’nda sanatçı Eda Özülkü ve Hakan Aysev sunumlarıyla öğrencilere eşlik ederken ‘Ata’mızın Son 100 Günü’ belgeseli de izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, “Dolmabahçe Sarayı Millî Saraylar Resim Müzesi ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyor, bunun için gururluyuz” dedi.





Bilfen Okulları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü velileri ve öğrencileriyle andı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe’de öğrenciler tarafından anıldı. İlk kez özel bir etkinliğe ev sahipliği yapan Millî Saraylar Resim Müzesi’nde, çok sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen bu gecede izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. Anma töreni, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türk ulusunun bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyet uğruna can veren şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Bilfen Okulları'nda müzik öğretmeni olarak da görev yapan sanatçı Eda Özülkü ve Hakan Aysev’in sunumuyla Atatürk'ün son 100 gününün anlatıldığı anma töreni, okulun müzik öğretmenlerinden kurulu orkestranın Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirmeleri ile devam etti. Millî Saraylar Resim müzesinin atmosferinde süren gece, koro öğrencilerinin seslendirdiği marşlar ve öğrencilerin sergiledikleri dans koreografileriyle birleşti.





“BU KEZ FARKLI ŞEKİLDE ANIYORUZ”

Hakan Aysev, “Atamızın aramızdan ayrılışının 84’üncü yılı. Biz 84 yıldan beri onu çok özlüyoruz. Bugün Atatürk’ü anacağımız çok önemli bir gün. Ama bu defa biraz daha değişik anacağız. Çünkü onun hayatının son 100 gününü çok bilinmeyen fotoğraflarıyla göstereceğiz. 10 Kasım, bizim için gerçekten yaşanması zor günlerden biri. Ama onu en güzel anıları ve en sevdiği şarkılarla anmak, özellikle bir Türk opera sanatçısı olarak beni çok gururlandırıyor. Ve tabii ki Dolmabahçe Sarayı'nın muhteşem Resim Müzesi’nde bunu yapıyor olmak da ayrı bir keyif ve gurur veriyor” dedi.





“O'NA CUMHURİYETİ DEVAM ETTİRDİĞİMİZİ SÖYLERDİM”

Koroda olan öğrencilerden Mehmet Yahya Aydın “Burada olmak harikaydı. Çok gurur duyuyorum. Atatürk’ü andığımız için çok mutluyuz. 10 Kasım hem benim hem de arkadaşlarım adına çok önemli bir gün. Türkiye'yi kurtaran veya Cumhuriyeti özel kıldığı için Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ederim” dedi.

Yine koroda olan öğrencilerden Azra Çalışkan da “Bu akşam sahneye çıktığımda çok gururluydum. Çünkü okulumda birçok kişi arasından seçildim ve burada hem kendi okulumu temsil ediyor hem de Atatürk'ü anıyorum. Tarihimizi de görmüş olduk. Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı ona Cumhuriyeti devam ettirdiğimizi ve onu hala hatırladığımızı söylerdim” şeklinde konuştu.





“BİZ ÇOCUKLAR VE GENÇLERE EMANET ETTİĞİ BU GÜZEL ÜLKEYİ, İLELEBET MÜDAFAA ETMELİYİZ”

Gösteride zeybek oynayarak büyük beğeni toplayan öğrencilerden Yiğit Bedir Özgökçe, “Ata'mızın ölüm yıl dönümünde onu, bu özel mekânda anmak beni ve arkadaşlarımı çok duygulandırdı. Bu olanağı bize sağlayan okulumuza ve bizi yılmadan çalıştıran Özlem hocamıza çok teşekkür ederim. 10 Kasım öncelikle bence tüm Türkiye’yi, Türk halkını çok duygulandıran bir gün. Çünkü bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümü. Bugün bizim için çok önemli. Öncelikle Atatürk’e bu güzel ülkeyi armağan ettiği için çok teşekkür etmek lazım. Özellikle biz çocuklar ve gençlere emanet ettiği bu güzel ülkeyi, ilelebet müdafaa etmeliyiz.”

“ATAMIZIN AÇTIĞI LK RESİM MÜZESİNDE OLMAKTAN GURURLUYUZ”

Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk ise şu açıklamaları yaptı:

“Bugün Ulu Önder Atamızın vefatının 84’üncü yılı nedeniyle Millî Saraylar Resim Müzesi'ndeyiz. Atamızın son 100 gününü anlatan belgesel ve sevdiği parçalardan oluşan şarkılardan oluşan bir programla velilerimizin karşısına çıkacağız. Bu müze, 1937’de Atamızın açtığı ilk resim müzesidir. Ayrıca burası ilk defa böyle bir etkinliğe, bugün ev sahipliği yapıyor. Bunun için de çok gururluyuz. Çok anlamlı ve çok değerli bir müzede böyle bir etkinliği yapmanın mutluluğu içindeyiz. Öğrencilerimiz saraya ilk geldiği andan beri çok heyecanlılar.”