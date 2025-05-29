Ulubatlı Hasan memleketinde törenle anıldı

Karacabey Belediyesi ve Uluabat Mahalle Muhtarlığı'nın işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, mevlit okunarak dualar edildi, çelenk sunumu ve mehteran gösterisiyle coşku doruğa çıktı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve Muhtar Ramazan Hamamcı'nın duygu yüklü konuşmaları halkı hem gururlandırdı hem duygulandırdı. İstanbul'un fethinin 572. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, fethin simge isimlerinden biri olan Ulubatlı Hasan, memleketi olan Karacabey'in Uluabat Mahallesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Karacabey Belediyesi ve Uluabat Mahalle Muhtarlığı'nın işbirliğiyle gerçekleşen anma programı, büyük bir coşku ve duygusal anlara sahne oldu.

Anma etkinlikleri ilk olarak Uluabat Camii'nde düzenlenen mevlit programı ile başladı. Camide okunan dualarla Ulubatlı Hasan ve tüm şehitler yad edildi. Mevlidin ardından tören alanına geçildi. Programın devamında, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı tarafından Ulubatlı Hasan Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Mehteran marşları eşliğinde oluşan kortej yürüyüşü gerçekleşti. Tören alanında kürsüye çıkan Uluabat Mahalle Muhtarı Ramazan Hamamcı, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ulubat köyümüzde dünyaya gelen, kalbindeki iman ve vatan sevgisi ile Osmanlı'nın ve Fatih Sultan Mehmet'in ordusuna katılan, yiğitlikleriyle destanlar yazan, Bizans ordusuna en büyük hançeri vuran ve düşman ordusunu titreten, Fatih'in sancaktarlığını yapan, İstanbul surlarına şanlı bayrağımızı dikerken şehit düşen Ulubatlı Hasan'ı rahmet ve minnetle anıyoruz."

"Ulubatlı Hasan gururumuzdur"

Törende konuşan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise, İstanbul'un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından taşıdığı önemi vurgulayarak şöyle konuştu;

"Bugün burada, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'ni kutlamak ve bu büyük zaferin kahramanlarından Uluabatlı Hasan'ı rahmet ve minnetle anmak üzere bir aradayız. İstanbul'un Fethi; bir çağın kapanıp yenisinin başladığı, azim ve inançla kazanılmış eşsiz bir zaferdir. Bu zaferin ardında Fatih Sultan Mehmet Han ve onunla birlikte mücadele eden nice kahramanlar vardır. Bunların içinde ise bizim için en kıymetlisi, cesaretiyle hafızalara kazınan Uluabatlı Hasan'dır. O, surlara sancağı diken, vatan sevgisini canı pahasına ortaya koyan bir yiğittir. Sadece bir asker değil, Karacabey'in ve Uluabat'ın gururudur. Onun cesareti bizlere daima ilham vermektedir."

Başkan Karabatı, konuşmasının sonunda başta Ulubatlı Hasan olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını belirterek, etkinliğe katkı sunan herkese ve katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mehteran takımı gösterisi ile tören devam etti. Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören mehter takımının seslendirdiği marşlar hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.

Öte yandan anma törenine Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın yanı sıra çeşitli siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uluabatlı Hasan'ı anmak için bir araya gelen halk, törende duygu dolu anlar yaşadı.