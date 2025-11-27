YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu’nun Ulubey ilçesi Akpınar mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Ordu istikametinden gelen araç sola dönüş yapmak isterken, aynı yönde seyreden diğer araç dönüşü fark edemeyerek çarpıştı.

Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrolleri gerçekleştirdi, hayati tehlike bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Ekiplerin incelemesi sonrası yol yeniden normale döndü.