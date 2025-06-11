Ulubey Belediyesi halkın parasıyla şov yapıyor!

Ali Yazan - Ordu /Yeniçağ

2025’in ilk dört ayında belediye bütçesinden tam 159 bin TL’lik altın alımı yapılarak Başkan İsa Türkcan’ın katıldığı düğünlerde dağıtılması için harcama yapılması tepkilere yol açtı.

Tasarruf genelgelerinin görmezden gelindiği bu harcama, vatandaşların vergilerinin nasıl lüks ve gereksiz harcamalar için kullanıldığını gözler önüne serdi.

Ancak bu son skandal, belediyedeki usulsüzlüklerin sadece küçük bir parçası. Öncesinde yaşanan olaylarda, Ulubey Belediyesi’nin HES alanı üzerindeki bir dere yatağından Devlet Su İşleri’nden izin almadan kaçak taş çıkardığı ortaya çıktı. Doğal yaşam alanlarına zarar veren bu faaliyet, yetkili kurumların denetimini aşarak gizlice yürütülüyor.

Dahası, belediye kaynaklarının kişisel çıkarlar için kullanıldığı bir diğer örnek ise Başkan İsa Türkcan’ın kardeşine ait villanın inşaatında yaşandı. Altınordu ilçesinde yer alan bu villanın beton dökme işlemi belediye personeli tarafından gerçekleştirilirken, belediyenin kiralık beton mikseri de kullanıldı. Tüm bu masraflar ise doğrudan Ulubey Belediyesi bütçesine yansıdı.

Ulubey Belediyesi’nde yaşanan bu gelişmeler, kamu kaynaklarının israf edilmesinin ötesinde, yönetimde ciddi etik sorunlar ve yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Vatandaşlar, belediye yönetiminden acil açıklama ve hesap verme çağrısında bulunuyor