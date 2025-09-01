Ulubey Belediyespor’da yeni dönem: Onur Karalı ve ekibiyle güvenin adı

ORDU / HAKAN YILDIZ

2025–2026 BAL sezonuna adım atan Ulubey Belediyespor, yalnızca bir takım değil; bir vizyonun, bir disiplinin ve bir inancın temsilcisi haline geliyor. Bu dönüşümün mimarı ise Türk amatör futbolunun en saygın teknik adamlarından biri: Onur Karalı.

Karalı ve ekibi, sahaya yalnızca taktik değil, karakter koyan bir anlayışla geliyor. Geçtiğimiz sezon Ünye 1957 Spor’da gösterdikleri üstün performans, şampiyonluk kapısını aralamış; ancak yönetimsel istikrarsızlık nedeniyle bu başarı yarım kalmıştı. Şimdi ise Ulubey Belediyespor, tecrübeyi, bilgeliği ve futbol aklını bir araya getirerek işi şansa bırakmıyor.

Onur Karalı’nın olduğu yerde sistem vardır. Disiplin vardır. Ve en önemlisi: başarıya giden yolun taşları sabırla döşenir. Kurulan kadro belki yıldızlarla dolu değil, ama takım ruhu, mücadele gücü ve teknik zekâ açısından BAL Ligi’nin en iddialı ekiplerinden biri olmaya aday.

Ulubey halkı, artık sadece tribünde değil; sahada da gurur duyacağı bir takıma sahip.