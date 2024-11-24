Uludağ beyaza büründü: Karın kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uludağ beyaza büründü: Karın kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Bursa Uludağ’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Oteller bölgesi beyaza bürünürken sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığı 40 cm ölçüldü.

Bursa'da dün etkili olan lodos ve sağanak, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kar, rakımı yüksek olan ilçelerde etkisini gece boyu aralıklarla sürdürdü. Sabah saatlerinden itibaren kar, kent merkezinde yerini yağmur geçişlerine bırakırken, yüksek kesimlerde ve dağ ilçelerindeyse aralıklarla sürüyor.

Uludağ beyaza büründü: Karın kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

ULUDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Mevsimin ilk kar yağışının 17 Ekim'de düştüğü Uludağ'da ise dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı bugün de devam ediyor. Oteller Bölgesi'nde pistler beyaza bürünürken, Uludağ yolundaysa sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 40 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 5, en düşük sıfırın altında 9 derece olarak kaydedildi.

Uludağ beyaza büründü: Karın kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

ZİNCİRSİZ ÇIKIŞA İZİN VERİLMİYOR

Jandarmanın, Milli Park Gişelerinden itibaren, araçlarında zincir olmayan sürücülerin çıkışına izin vermediği Uludağ'da, Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, devam eden kar yağışının yolları kapatmaması için tuzlama ve kürüme çalışması gerçekleştiriyor.

Uludağ beyaza büründü: Karın kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da kar yağışı gece saatlerine kadar devam edecek. Yarından itibaren Uludağ'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta boyunca da Uludağ'da kar yağışı beklenmiyor.

Uludağ beyaza büründü: Karın kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Uludağ beyaza büründü: Karın kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Uludağ beyaza büründü: Karın kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Uludağ beyaza büründü: Karın kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

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