Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin 1985 yılı mezunları, 40 yıl sonra Bursa'da bir araya gedi. Etkinlik, saat 13.30’da verilen öğle yemeğiyle başladı.

Ardından 14.00’te açılış konuşmaları ve tanışma bölümü yapıldı. Buluşmaya fakültenin o dönem ders veren hocaları da katılırken, bazı hocaların farklı dönemlerdeki öğrencileri de programa eşlik etti.

40 yıl sonra gerçekleşen buluşmada mezunlar, hocaları ve öğrencilerle birlikte geçmişe dair hatıralar tazeledi; eğitim yıllarından bugüne uzanan dostluklar yeniden canlandı.