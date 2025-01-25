Uludağ yolunun kapanmaması için yoğun çalışma

Bursa Uludağ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte zirveye çıkan yollar da beyaza büründü. Jandarma ekipleri zincirsiz olan araçların geçişine izin vermezken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerinin de yol açma, temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Uludağ yolundaki mahallelerde de etkili olan kar yağışıyla birlikte 101 ayrı ekip, 535 personelin hummalı çalışmaları devam ediyor.

​​​​​​​

Bursa merkezde yağmur, yüksek kesimlerinde de kar yağışının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı, 169 kamyon ve iş makinesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahaleye hazır durumda bekletiliyor.