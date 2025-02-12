Uludağ'a 1 milyon turist akın etti

Kayakseverlerin "beyaz cennet" olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 20 otel, tesis ve 8 bin 350 yatak kapasitesine sahip Bursa Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken; kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı.

Sömestir tatilinde yerli ve yabancı turistlerin kayak pistlerine akın ettiği Uludağ'da, sömestir tatilinin ardından da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor.

​​​​​​​

Kar kalınlığının 90 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 14, en yüksek sıfırın altında 10 derece olarak kaydedilirken, kar yağışı aralıklarla sürüyor.

​​​​​​​

TURİST AKINI MİLYONU BULDU

Tatilcilerin hafta sonu tatilleri için öncelikli olarak tercih ettiği Uludağ, 1 Ocak'tan bu yana, 40 günde 500 bini teleferik ile ulaşım sağlayan, 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

​​​​​​​

Milli Park Gişeleri'nden bu süre içinde, aralarında 5 bin 700'ü minibüs, bin 508'i midibüs, bin 500 otobüsün de olduğu toplam 85 bin binek araç geçiş yaptı.

​​​​​​​

9 Şubat Pazar günü ise gişelerden geçiş yapan araç sayısı 10 bin olarak kayıtlara geçti.