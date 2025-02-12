Uludağ'a 1 milyon turist akın etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uludağ'a 1 milyon turist akın etti

Türkiye'nin en önemli kış mekanlarından olan Uludağ'a binlerce insan akın etti. Yerli ve yabancı turist yoğunluğu 1 milyon 100 bin olarak kayıtlara geçti.

Kayakseverlerin "beyaz cennet" olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 20 otel, tesis ve 8 bin 350 yatak kapasitesine sahip Bursa Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken; kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı.

Sömestir tatilinde yerli ve yabancı turistlerin kayak pistlerine akın ettiği Uludağ'da, sömestir tatilinin ardından da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor.

​​​​​​​

Kar kalınlığının 90 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 14, en yüksek sıfırın altında 10 derece olarak kaydedilirken, kar yağışı aralıklarla sürüyor.

​​​​​​​

TURİST AKINI MİLYONU BULDU

Tatilcilerin hafta sonu tatilleri için öncelikli olarak tercih ettiği Uludağ, 1 Ocak'tan bu yana, 40 günde 500 bini teleferik ile ulaşım sağlayan, 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

​​​​​​​

Milli Park Gişeleri'nden bu süre içinde, aralarında 5 bin 700'ü minibüs, bin 508'i midibüs, bin 500 otobüsün de olduğu toplam 85 bin binek araç geçiş yaptı.

​​​​​​​

9 Şubat Pazar günü ise gişelerden geçiş yapan araç sayısı 10 bin olarak kayıtlara geçti.

Uludağ'a 1 milyon turist akın etti

Uludağ'a 1 milyon turist akın etti

Uludağ'a 1 milyon turist akın etti

Uludağ'a 1 milyon turist akın etti

Son Haberler
Havaların soğuması balık fiyatlarında artışa sebep oldu
Havaların soğuması balık fiyatlarında artışa sebep oldu
Sınırı geçemedi! Beline sardığı korsede yakalandı
Sınırı geçemedi! Beline sardığı korsede yakalandı
Laf atma tartışması can aldı!
Laf atma tartışması can aldı!
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
Tekirdağ’da 694 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ’da 694 litre sahte içki ele geçirildi