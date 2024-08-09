Uludağ'da 2 ev alev alev yandı

Kaynak: İHA
Uludağ'da 2 ev alev alev yandı

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki bir mahallede çıkan yangında 2 ahşap ev yanarak kül oldu.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki Çekirge Mahallesi'nde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerini büyük bir korkuya neden oldu. Melahat S.'nin sahibi olduğu ahşap bir evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer ahşap eve sıçradı. Alevler, dar sokaklardan dolayı itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırdı ve sonuç olarak iki ev de tamamen yanarak kül oldu.

Yangında, evde mahsur kalan üç kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen bu üç kişi, tedavi edilmek üzere Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ederken, küle dönen evler dron ile havadan görüntülendi.

Mahalledeki sokakların dar olması ve araç parkları, yangına müdahaleyi zorlaştıran etkenler olarak dikkat çekti. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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