Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Kaynak: İHA
Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki dün etkisini gösteren yağışıyla birlikte kar kalınlığı 8 santimetre artarak 94 santimetreye yükseldi.

Hava sıcaklığının en yüksek eksi 8 en düşük eksi 11 derece olması beklenen Uludağ'da, kar yağışı etkisini bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.

Uludağ'da işletmeciler tatilcileri hafta sonu keyifli bir gün geçirmek için zirveye davet ettiler

Son Haberler
1 ton 177 kilo yakalandı! Zehir tacirlerinin inanılmaz yöntemleri bir bir deşifre oldu
1 ton 177 kilo yakalandı! Zehir tacirlerinin inanılmaz yöntemleri bir bir deşifre oldu
Elektrikli araçlar için çığır açan teknoloji: Milyonlarca kilometreye ulaşan güç
Elektrikli araçlar için çığır açan teknoloji: Milyonlarca kilometreye ulaşan güç
Survivor’da tansiyon yükseldi İki yarışmacı birbirine girdi
Survivor’da tansiyon yükseldi İki yarışmacı birbirine girdi
AKP’li eski vekil Bakan Ersoy’u hedef aldı! Yangın faciasında 8 yakınını kaybetmişti…
AKP’li eski vekil Bakan Ersoy’u hedef aldı! Yangın faciasında 8 yakınını kaybetmişti…
Hakkari’de "Kar Timi" görev başında! Gece gündüz çalışıyorlar
"Kar Timi" görev başında!