﻿Uludağ'da kayak sezonu açıldı

Dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistlerinde sezon açılışı yapıldı.
Kar kalınlığının yaklaşık 35 santimetreye ulaştığı bölgede hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçiler ve konaklayan tatilciler kayak yaptı.
Kar yağışının gelecek günlerde devam etmesinin beklendiği öğrenildi.
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