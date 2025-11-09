Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, 16-17 yaşlarında isimleri 4 gencin Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde kaybolduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, AFAD ve arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, kayıp gençlerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumlarını belirleyerek o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 5 saatlik çalışmanın sonunda 4 kişilik arkadaş gurubu, ormanlık alanda bulundu. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan 4 gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.