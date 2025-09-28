Uludağ’da mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Vaka, 27 Eylül 2025 tarihinde saat 19.43 civarında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Ö.F. adlı kişi, Sarıalan bölgesinden Zeyniler Mahallesi’ne doğru yürüyüşe çıktı. Havanın kararmasıyla beraber yönünü şaşıran kişi, 112 Acil Çağrı Hattı’nı arayarak yardım isteğinde bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu fakat bulunduğu noktadan ilerleyemediğini ifade eden vatandaş için alana AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye varan ekipler, gerçekleştirilen arama faaliyeti sonucu kişiyi bulunduğu yerden güvenli bir şekilde tahliye etti. Olay mahallinde hazır bekleyen UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan vatandaşın herhangi bir sağlık sorunu olmadığı aktarıldı.