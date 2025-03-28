Uludağ'da otel yangını faciasında yeni gelişme!

Uludağ'da otel yanıgını faciasında bir aile can vermişti. Yangına ilişkin, soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Bursa Uludağ’da yer alan Kervansaray Otel’de meydana gelen yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta Otel yangınında hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, 4 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Uludağ’da bulunan Kervansaray Otel’de çıkan yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma sürüyor. Gözaltı sayısı 5’e yükselirken; oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları öne sürülen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T.'nin gözaltına alındığı aktarıldı.

Yangının ardından yürütülen soruşturma neticesinde; geçtiğimiz gün gözaltına alınan otel müdürü T.D'nin de arasında bulunduğu 5 kişinin sorguları devam ediyor.

Bilinci kapalı olarak otelden çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise ileri seviye yoğun bakım ünitesine alınarak, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.