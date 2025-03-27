Uludağ’da otel yangını! Mahsur kalanlar var

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan bir otelde yangın meydana geldi. Yangında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uludağ’da bir süre önce ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangına müdahale devam ediyor. 1 kişi hayatını kaybetti.

20250327-2-68316289-111095858-thumb.jpg

Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

aw420921-03.jpg

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.İlk belirlemelere göre kimsenin bulunmadığı oteldeki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

aw420921-01.jpg

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, otel yangınında ilk belirlemeye göre, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DETAYLAR GELİYOR...

Son Haberler
Ünlü çay ve kahve şirketi iflasını istedi. Türkler de bardak bardak içiyordu
Ünlü çay ve kahve şirketi iflasını istedi. Türkler de bardak bardak içiyordu
Uludağ’da otel yangını! Mahsur kalanlar var
Uludağ’da otel yangını! Mahsur kalanlar var
Kazazedeye yardım ederken kazaya neden oldu
Kazazedeye yardım ederken kazaya neden oldu
Yeniçağ Gazetesi: Emekliler askıda elbise ve ayakkabı arıyor
Yeniçağ Gazetesi: Emekliler askıda elbise ve ayakkabı arıyor
Nurgül Yeşilçay'dan öğrenci tutuklamalarına tepki
Nurgül Yeşilçay'dan öğrenci tutuklamalarına tepki