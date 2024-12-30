Uludağ'da oteller yılbaşı hazırlıklarını tamamladı

Otellerin doluluk oranı yüksek seviyelere ulaşırken, yılbaşı gecesi için oda bulmak oldukça zorlaştı.

SON YAĞIŞLA KAR KALINLIĞI 61 SANTİMETREYE ULAŞTI

Uludağ'da son yağışlarla birlikte zirve ve oteller bölgesindeki kar kalınlığı 61 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklıkları ise eksi 7 ile eksi 14 derece arasında değişirken, sisli hava hakimiyetini sürdürüyor.. Son 20 yılın en soğuk kışını geçiren Uludağ'da, yoğun kar yağışı sayesinde kayak pistleri kayak yapmaya uygun hale geldi.

ZİRVEYE YERLİ VE YABANCI TURİST AKINI

Yılbaşı öncesi karla kaplanan Uludağ, yerli ve yabancı turistlerle dolup taşmaya başladı. Özellikle Rusya ve Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlerin yılbaşı gecesini Uludağ’daki otellerde geçireceği belirtildi. Yılbaşı hazırlıklarını tamamlayan otellerin bu yıl doluluk oranlarında rekor kırması bekleniyor.

KONAKLAMA FİYATLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Uludağ'da bir gece konaklama oda başı ortalama fiyatı 30 bin lira olarak belirlendi. Ancak bu fiyat, skipass, kayak ve ekipman kiralama gibi diğer masrafları kapsamıyor. Yeni sezonda kayak kiralama ücretleri güncellenerek, kıyafet ve kayak takımı kiralayan tatilciler 2 bin 300 lira ödeyecek. Ayrıca, 1 saatlik kayak dersi ücreti ise 3 bin lira olarak belirlenmiş durumda.

OTELLERİN DOLULUK ORANLARI YÜKSELDİ

Karinna Hotel Operasyon Müdürü Anıl Sergen Ataş, "Yılbaşı için doluluk oranları yüzde 70 ila 80 arasına ulaştı. Geçtiğimiz sezon doluluk oranımız yüzde 30 seviyelerindeydi. Bu sezon önceki yıllara göre çok daha iyi gidiyor. Erken kar yağışıyla birlikte, 2 yıl aradan sonra sezonumuzu erken başlattık. Bu sezondan beklentimiz yüksek. Tek sıkıntımız karın olmamış olmasıydı, ancak kar da yağdı, artık tam anlamıyla hazırız. Oda fiyatlarımız 30 ila 35 bin lira arasında olacak" ifadelerini kullandı.