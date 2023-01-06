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Uludağ’da suni kar yağışı başladı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da suni kar yağışı başladı. Sezonun başlamasına rağmen beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmeyince işletmeciler çareyi suni kar makinelerinde buldu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 10:44
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Uludağ’da suni kar yağışı başladı

Uludağ’da suni kar yağışı başladı
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Gece yarısından sonra -5 derecede sabaha kadar çalışan makinalar bölgeyi beyaza bürüdü.

Türkiye'de hava sıcaklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi doğal dengeninde bozulmasına sebep oldu. Ocak ayı olmasına rağmen bir çok kayak merkezinde halen beklenen kar yağışı gerçekleşmezken Uludağ'da işletmeciler çareyi Suni kar makinesi getirmekte buldu.

-5 derecinin altındaki sıcaklıklarda kar üretebilen makina gece yarısından sonra devreye girip sabah saatlerine kadar bölgede suni kar üretiyor. Kısa sürede 20 dönümlük alanı suni karla dolduran cihazların kar yağıncaya kadar çalıştırılacağı öğrenildi.

Karkaya kayak pistine kurulan makineyle suni kar yağdırıldığını duyan yerli ve yabancı turistler telesiyejle bölgeye akın etti. Suni karların üzerinde kayan turistler bol bol kar topu oynayıp fotoğraf çektirdi.

Buraya kar görmeye geldiklerini ifade eden turistler, "Bu yıl Ocak ayı gelmesine rağmen düzgün kar yağları. Bizde kara hasret kaldık. Bir işletmenin suni kar yağdırdığını duyunca hemen buraya kar görmeye geldik. Çok keyifli vakit geçirdik. İnşallah Uludağ beklenen kar yağar" dedi.

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