Uludağ'da tatil izdihamı! Uzun kuyruklar oluştu tur otobüsleri yolda kaldı... Otellerine yürüyerek gittiler

Uludağ'da bulunan 7 otoparkın 3'ü Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilirken, diğer 4'ü Alan Başkanlığı'nca ihale edildi. Alan Başkanlığı'nın yeni düzenlemesiyle park alanlarının konumları değiştirilince, hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyen tatilciler çileden çıktı.

TUR OTOBÜSLERİ YOLCULARI İNDİRMEK ZORUNDA KALDI

Binlerce tatilciyi taşıyan çok sayıda tur otobüsü, özel bir firma tarafından işletilen otoparkların kullanıma müsait olmaması nedeniyle yolcularını yolda indirmek zorunda kaldı. Uzun kuyruklar oluşurken güvenliğinin riske atılması nedeniyle tatilciler duruma tepki gösterdi.

YAYA GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILDI

Tur otobüsleri önceki yıllarda 1. Bölge'deki otoparkları kullanabiliyordu. Uludağ Alan Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile sadece 2. Bölge'de parklanmalarına karar verildi. Otobüsler yeni düzenleme ile tatilcileri 1. Bölge'de indirip 2. Bölge'ye dönmeye başladı. Yoğunluk nedeniyle oluşan uzun kuyruklar ve kargaşa dikkat çekerken tatilcilerin dönüş için de yol kenarında kalabalıklar halinde saatlerce beklemesi ile oluşan tablo, yaya güvenliğini tehdit eder boyuta geldi.

Tatilciler, yaklaşan sömestr öncesi Alan Başkanlığı'nın soruna çözüm bulmasını, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve kullanılamayan 4 otopark ile ilgili de adım atılmasını bekliyor.

OTOPARK ÜCRETİ BELEDİYEDE 250 ÖZELDE 350

Öte yandan Uludağ'da belediyeye ait noktada otopark ücreti 250, özel işletmede ise 350 lira olarak tatilcilerden talep ediliyor.

Bursa şehir merkezindeki yol kenarı otoparklarda ise bir saat ücretsiz hizmet verilirken sonrası bir saat için 150 lira isteniyor.