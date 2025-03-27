Uludağ'da yanan otelin müdürü gözaltına alındı!

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Uludağ'da yanan otelin müdürü gözaltına alındı!

Uludağ'da bir ailenin can verdiği otel yangınına ilişkin otel müdür gözaltına alındı.

Uludağ'da bir ailenin can verdiği otel yangınına ilişkin başlatılan inceleme kapsamında otel müdürü gözaltına alındı.

BİR AİLE CAN VERDİ

Bursa Uludağ'da sabah saatlerinde Kervansaray Otel'de çıkan yangın kafeteryadan başlamıştı. Çıkan yangın tüm otele yayıldı ve ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında bir aile can verdi. 3 kişinin öldüğü belirtilirken, Olimpiyat sporcusu Berkin Usta (25) ile birlikte babası Yahya Usta (57) ve anne Fikriye Usta hayatını kaybetti.

OTELİN RUHSATI YENİLENMEMİŞ

1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolduğu ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği belirtildi.

OTEL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Bir ailenin yok olduğu yangın, geçtiğimiz aylarda Bolu Kartalkaya'da çıkan yangındaki ihmal tartışmalarını alevlendirdi. 'Uludağ otel yangınında da ihmal var mı?' sorusu akıllara geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Otel yangınına ilişkin soruşturmada otel müdürü gözaltına alındı.

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