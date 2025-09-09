Uludağ’ın zirvesi doğal hayvanat bahçesi

Uludağ'ın yeşil orman ağaçlarının arasında gezinerek avlanan yaban kedisi, fotokapana çevikliğini gösterdi. Kedinin haricinde fotokapana yakalanan geyik, tilki, sincap, ayı, porsuk gibi bir çok hayvan zirvenin doğal bir hayvanat bahçesi olduğunu gözler önüne serdi.

Uludağ'ın zirvesine kurulan fotokapanlar, doğal yaşamda hayvanların hareketlerinin gözlemliyor. Aynı zamanda da, ormandaki hayatı bizlerin gözleri önüne seriyor. Son olarak kayda alınan yaban kedisi, adeta bir çeviklik gösterisiyle ağaca tırmanması, doğanın vahşi ve gizemli ruhunu taşıyan yaban kedisi, asil adımlarıyla ormanın derinliklerindeki yaşam mücadelesini bizlere sunuyor.

Keskin duyuları ve hızlı hareketleriyle avını kolayca yakalarken, kendine özgü benekli postu ve iri gözleriyle dikkat çeken yaban kedisi, doğanın en vahşi ve en çekingen canlılarından biri olarak bilinmektedir.

DOĞAL HAYVANAT BAHÇESİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Gece avcılığının ve toprağın gizemli sakinlerinden biri olan porsuk, kendine özgü yüz deseni ve güçlü pençeleriyle doğanın sürprizlerini gözler önüne seriyor. Anne kızıl geyiğin yavrusuyla birlikte doğanın sessizliğinde huzurlu bir şekilde ilerleyişi de yansırken, bunun gibi ayın, tilki ve sincap da fotokapanlar tarafından doğal hayvanat bahçesini gözler önüne seriyor.

