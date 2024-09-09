Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede

Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede
Kaynak: DHA

Uludağ’ın zirvesinde gün doğumunda, ayın batışı ile güneşin doğuşu aynı anda görüntülendi.

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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 1

Zirve yürüyüşü yapan dağcıların objektifine İstanbul’un ışıkları da yansıdı.

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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 2

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden, kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak adlandırdığı Uludağ, sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da doğaseverlerin uğrak noktası oluyor

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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 3

Yenişehir ilçesinde rehberlik yapan İsmail Hatipoğlu (49), 1 Eylül saat 01.30’da 12 kişilik grupla birlikte, 2’nci Oteller Bölgesi’nden zirveye yürüyüş başlattı.

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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 4

Saat 03.00’da küçük zirveye ulaşan ekip, şehrin ışıklarını görüntülemeyi de ihmal etmedi.

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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 5

Dağcıların cep telefonu görüntüsüne, Yalova’nın Armutlu ilçesi ile İstanbul’un ışıkları da yansıdı.

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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 6

Yürüyüşlerine devam eden dağcılar, saat 05.00’da ise 2 bin 543 metre yüksekliğindeki zirveye ulaştı. Dağcılar burada da güneşin doğuşuna tanıklık etti.

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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 7

Gün ağarırken, gökyüzünde oluşan renk şölenini fotoğraflayan dağcılar, ayın batışı ile güneşin doğuşunu da aynı anda görüntüledi.

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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 8
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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 9
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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 10
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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 11
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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 12
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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 13
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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 14
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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 15
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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 16
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Uludağ’ın zirvesinde görüntülendi: Gün doğumu ve ayın batışı aynı karede 17
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