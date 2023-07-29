ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2023 / 00:01



ESAS NO : 2012/162 Esas

KARAR NO : 2022/239

Davacılar MUSTAFA NEDAİ ALP, SADIK ALP aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dosyamız davalılarından Kayhan ALP'e Mahkeme ilamı ve Davacıların vermiş olduğu istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir. Davalı Kayhan Alp'in uyap sistemi üzerinde yapılan araştırmada mernis adresinin bulunmadığı, adına çıkartılan tebligatların iade geldiği, yapılan adres araştırmasında da adresinin tespit edilemediği ve başkaca adresi de bulunmadığından;

Aşağıda yazılı hükmün ve İstinaf Başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Davanın REDDİNE,

Karar tarihi itibari ile alınması gereken 80,70 TL harçtan başta alınan 59,40 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 21,30 TL harcın davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına,

Yapılan yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına, davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Dair, davacıların yüzünde, diğer tarafların yokluğunda verilen gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Verilen bu karar Davacılar Mustafa Nedai Alp ve Davacı Sadık Alp tarafından 14/10/2022 tarihli dilekçe ile istinaf yapılmış, davacılar dilekçelerinde istinaf talebinin kabulü ile kararın kaldırılarak yeniden yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne dair karar verilmesini talep etmişlerdir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.