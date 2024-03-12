Ulusal gazetede mahkemenin Afganca ilanı yayınlandı. Türkiye’nin dili değişti de haberimiz mi yok?

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
Ulusal gazetede mahkemenin Afganca ilanı yayınlandı. Türkiye’nin dili değişti de haberimiz mi yok?
Nevşehir Aile Mahkemesi’nin, ulusal bir gazetede Afganistan’da kullanılan bir dil olan Peştuca dilinde bir ilan verdiği ortaya çıktı. Söz konusu ilanın, Afgan bir kişinin boşanmasına ilişkin olduğu belirtilirken ilanın Peştuca dilinde yayınlanması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Nevşehir Aile Mahkemesi’nin ulusal bir gazetede Afganistan’da kullanılan Peştuca dilinde bir ilan yayınladığı ortaya çıktı. Afgan bir kişinin boşanma davasıyla ilgili olduğu anlaşılan ilana tepkiler yağdı. İlanın fotoğrafı, sosyal medyada hızla yayılırken görüntü vatandaşların tepkisini çekti.

Türkiye’de yaşamakta olan Afgan bir şahsın boşanma süreciyle ilgili bilgilerin aktarıldığı ilanın, Türkçe dışında başka bir dilde yayınlanmasının Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi. Sosyal medyada birçok vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Türkçe olduğunu ve resmi bir ilanın Türkçe dışında başka bir dilde yayınlanmış olmasına sert tepki gösterdi. İlana ilişkin görüntüler, vatandaşların yorumlarının ve eleştiri oklarının hedefi oldu.

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