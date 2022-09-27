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Uluslar Ligi 7 karşılaşma ile devam etti

UEFA Uluslar Ligi oynanan 7 karşılaşma ile devam etti.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 02:29
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Uluslar Ligi 7 karşılaşma ile devam etti

Uluslar Ligi 7 karşılaşma ile devam etti
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 A Ligi 3'üncü Grup'taki liderlik karşılaşmasında İtalya deplasmanda Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek grubu ilk sırada tamamladı. İtalya'yı galibiyete taşıyan golleri, 27'nci dakikada Giacomo Raspadori ve 52'nci dakikada Federico Dimarco kaydetti.

Günün dikkat çeken bir diğer karşılaşması ise A Ligi 3'üncü Grup'ta İngiltere ile Almanya arasında oynandı. Son karşılaşmalar öncesinde B Ligi'ne düşmesi kesinleşen İngiltere, sahasında Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibinin golleri, 71'inci dakikada Luke Shaw, 75'inci dakikada Mason Mount ve 83'üncü dakikada penaltıdan Harry Kane'den gelirken; Almanya'nın gollerini ise 52'nci dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan ve 67 ile 87'nci dakikalarda Kai Havertz kaydetti.

Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

İngiltere - Almanya: 3-3

Macaristan - İtalya: 0-2

Romanya - Bosna-Hersek: 4-1

Karadağ - Finlandiya: 0-2

Kuzey Makedonya - Bulgaristan: 0-1

Cebelitarık - Gürcistan: 1-2

San Marino - Estonya: 0-4

(DHA)

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