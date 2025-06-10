UEFA Uluslar Ligi inanılmaz maçlara sahne oldu. Futbol tutkunları öyle maçlar izledi ki zevkten dört köşe olmuşlardır. Yarı final karşılaşmasında İspanya- Fransa ile karşılaştı. Bu gözler bu kadar tempolu, bu kadar oyun zevki olan bol gollü bir milli maç görmedi. Sahadaki dünya starları futbol oynamadılar, sanat icra ettiler. Hiç bitmesini istemediğim bir karşılaşma oldu. Futbolun gerçekten adaleti yok. Fransızlar ofansif olarak çok iyi oyun ortaya koydular, çok net pozisyonlar bulmalarına rağmen sahadan 5-4 mağlup ayrıldılar. İspanya kalecisi Unai Simon Mendibil neler kurtardı. İspanya’nın finale çıkmasında başrol oynadı. Fransa topla oynamada %57 orana sahip oldu. Atılan şut ve pas oranlarında üstünlüğü ele geçirmesine rağmen İspanya’ya elendi.

Yarı finalin diğer ayağında Almanya ile karşılaşan Portekiz sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak finale çıktı. Finalin adı Portekiz-İspanya olarak yazıldı. Final karşılaşmasında oyunu kontrol eden taraf İspanyollar oldu. Topa sahip olmada %62 gibi ezici bir üstünlük sağladılar. Hazırlanış itibari ile kalite kokan goller buldular. Çok iyi oynamalarına rağmen 2-2 biten karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da üstünlük kuran olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda 5-3 üstünlük kuran Portekiz kupaya uzanan taraf oldu. Futbolun gerçekten adaleti yok. Finalde İspanyollar oynadı, Portekizliler kupayı kaptı. Yarı final karşılaşmasında Fransızlar oynamıştı, İspanyollar final biletini kapmıştı. Portekiz UEFA Uluslar Ligi’ni ikinci kez kazandı. Böylelikle Uluslar Ligini birden fazla kazanan ilk ülke oldu. Yaşayan ve hâlâ sahalarda olan Portekiz efsanesi Cristiona Ronaldo’ya bir parantez açmak gerekir. Yarı final karşılaşmasında takımının 2’nci golünü atarak galibiyette önemli rol oynamıştı. Final karşılaşmasında yine takımının 2’nci golünü atarak skoru beraberliğe getirdi. Bu golle karşılaşma önce uzatmalara, devamında seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışları sonucunda kupa kaptan Cristiona Ronaldo’nun ellerinde yükseldi. Yaşı ilerlemesine rağmen sahada oluşu ve hırsı ile takımına inanılmaz güven veriyor. Golü kokluyor. Bu dünyaya gol atmak için gelmiş. Tebrikler Portekiz.

İnşallah bir gün bizim Milli Takımızda Uluslar Arası arenada kupa kaldırma başarısı gösterir.