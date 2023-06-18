Uluslar Ligi finalinde 11'ler belli oldu

UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Uluslar Ligi finalinde 11'ler belli oldu

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Erlic, Perisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Ivanusec, Kramaric

İspanya: Simon, Navas, Normand, Laporte, Alba, Rodri, Ruiz, Asensio, Gavi, Pino, Morata

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