Uluslar Ligi finalinde 11'ler belli oldu

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Erlic, Perisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Ivanusec, Kramaric
İspanya: Simon, Navas, Normand, Laporte, Alba, Rodri, Ruiz, Asensio, Gavi, Pino, Morata
UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Erlic, Perisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Ivanusec, Kramaric
İspanya: Simon, Navas, Normand, Laporte, Alba, Rodri, Ruiz, Asensio, Gavi, Pino, Morata