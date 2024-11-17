Uluslar Ligi maçında korkutan anlar: Yardım antrenör bir anda yere yığıldı

UEFA Uluslar Ligi’nde Hollanda ile Macaristan arasında oynanan maçta korkutan anlar yaşandı. Macaristan’ın yardımcı Antrenörü Adam Szalai saha kenarında bir anda yere yığıldı. Maçın ilk bölümünde rahatsızlanan Szalai’ye ilk müdahale saha kenarında yapılırken oyun durdu. Macar antrenör ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Karşılaşma yaklaşık 13 dakika durduktan sonra kaldığı yerden devam etti.

Teknik ekip ve yedek oyuncular Szalai'nin ve onu tedavi eden sağlık personelinin etrafını sararak sporcuyu meraklı gözlerden ve kameralardan korudu.

Bilincinin yerinde olduğu açıklanan Szalai'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Macar antrenörün epilepsi nöbeti geçirdiği öğrenildi. Macar antrenör daha sonra yaptığı paylaşımda durumunun iyi olduğu mesajını verdi.

WEGHORST'UN SEVİNCİ TEPKİLERE YOL AÇTI

Öte yandan, Hollanda’nın 4-0 kazandığı maçta ilk golü penaltıdan atan Wout Weghorst'un gol sevinci tepki çekti. Hollandalı golcünün Szalai’nin rahatsızlığı sonrası abartılı bir şekilde sevinmesi Macarların tepkisini çekti.

Hollandalı futbolcu ise maç sonu yaptığı açıklamada sevinci kasıtlı bir şekilde yapmadığını söyledi. Weghorst “Geriye dönüp baktığımda daha sakin bir şekilde bunu yapabilirdim ama o anda çok fazla odaklanmıştım ve golden sonra rahatladım. Bilinçli değildi, anlık bir şeydi ama belki de bunu farklı bir şekilde yapmalıydım." dedi.

Macaristan karşısında Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri Wout Weghorts (p), Cody Gakpo (p), Denzel Dumfries ve Teun Koopmeiners kaydetti.