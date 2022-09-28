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Uluslar Ligi’nde grup maçları tamamlandı

UEFA Uluslar Ligi’nde 2022-2023 sezonunun grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Uluslar A Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Hollanda turnuvanın yarı finalinde mücadele edecek.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 00:18
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Uluslar Ligi’nde grup maçları tamamlandı

Uluslar Ligi’nde grup maçları tamamlandı
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UEFA Uluslar Ligi’nde 25-27 Eylül tarihleri arasında A, B, C ve D Liginde mücadele eden ülkelerin grup aşamasındaki son maçları oynandı.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, bir sonraki Uluslar Ligi’nde bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanırken, A Ligi’nde 4 grup birincisi şampiyonanın yarı finalinde boy gösterecek.

Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Hollanda’nın yer alacağı finaller 14-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

Turnuvanın son gününde alınan sonuçlar şöyle:

Portekiz: 0 - İspanya: 1

İsviçre: 2 - Çekya: 1

İrlanda Cumhuriyeti: 3 - Ermenistan: 2

Ukrayna: 0 - İskoçya: 0

Arnavutluk: 1 - İzlanda: 1

Norveç: 0 - Sırbistan: 2

İsveç: 1 - Slovenya: 1

Kosova: 5 - Güney Kıbrıs: 1

Yunanistan: 3 - Kuzey İrlanda: 1

(İHA)

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