Uluslar Ligi’nde hesaplar karıştı. Milli Takım A Ligi’ne nasıl çıkar?

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Uluslar Ligi’nde hesaplar karıştı. Milli Takım A Ligi’ne nasıl çıkar?

A Milli Takım’ın Galler ile golsüz berabere kalması sonrası Uluslar Ligi’nde hesaplar karıştı. Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne nasıl kalacağı merak konusu oldu.

A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi’nde Kayseri’de oynanan maçta Galler ile golsüz berabere kaldı. İki tarafın da zaman zaman net pozisyonlar yakaladığı maçta Kerem Aktürkoğlu 89. dakikada penaltı kaçırdı.

Milli takım gelen son beraberlikle puanını 11’e yükseltirken Galler ise 9 puana ulaştı. A Milli takım son maçında deplasmanda Karadağ’a karşı mücadele edecek. Galler ise evinde İzlanda’yı konuk edecek.

MİLLİ TAKIM A LİGİ’NE NASIL YÜKSELECEK?

Milli takımın Galler ile berabere kalması sonrası A Ligi’ne yükselme hesapları karıştı. Kayseri’de alınan beraberlik ile birlikte A Milli Takım A Ligi’ne yükselmek için play off oynamayı garantilerken gruptan lider olarak çıkma şansı ise son maça kaldı.

Milli Takım, son maçında Karadağ’ı mağlup etmesi durumunda Galler’in alacağı sonuca bakmadan gruptan lider olarak çıkarak Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselecek. Ancak Karadağ’a karşı alınacak bir beraberlikte ise Galler’in İzlanda’yı en fazla 3 farkla mağlup etmesi beklenecek.

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