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Uluslar Ligi 6. hafta maçları ile tamamlanacak

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta yarın başlayacak.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 10:51
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Uluslar Ligi'nde heyecan 6. hafta maçları ile tamamlanacak

Uluslar Ligi 6. hafta maçları ile tamamlanacak
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Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta maçları 25-27 Eylül tarihlerinde oynanacak.

C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, yarın saat 21.45'te Faroe Adaları'na konuk olacak.

UEFA Uluslar Ligi 6. hafta programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

A Ligi

1. Grup:

21.45 Danimarka-Fransa

21.45 Avusturya-Hırvatistan

4. Grup:

21.45 Galler-Polonya

21.45 Hollanda-Belçika

C Ligi

1. Grup:

21.45 Lüksemburg-Litvanya

21.45 Faroe Adaları-Türkiye

3. Grup:

19.00 Azerbaycan-Kazakistan

19.00 Slovakya-Belarus

D Ligi

1. Grup:

16.00 Moldova-Lihtenştayn

16.00 Andorra-Letonya

26 Eylül Pazartesi:

 A Ligi

3. Grup:

21.45 İngiltere-Almanya

21.45 Macaristan-İtalya

B Ligi

3. Grup:

21.45 Karadağ-Finlandiya

21.45 Romanya-Bosna Hersek

C Ligi

4. Grup:

21.45 Kuzey Makedonya-Bulgaristan

21.45 Cebelitarık-Gürcistan

D Ligi

2. Grup:

21.45 San Marino-Estonya

27 Eylül Salı:

A Ligi

2. Grup:

21.45 İsviçre-Çekya

21.45 Portekiz-İspanya

 B Ligi

1. Grup:

21.45 Ukrayna-İskoçya

21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan

2. Grup:

21.45 Arnavutluk-İzlanda

4 .Grup:

21.45 İsveç-Slovenya

21.45 Norveç-Sırbistan

C Ligi

2. Grup:

21.45 Yunanistan-Kuzey İrlanda

21.45 Kosova-Kıbrıs Rum Kesimi

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