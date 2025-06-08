Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oluyor: Yamal, Ronaldo'ya karşı

Kaynak: AA
Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oluyor: Yamal, Ronaldo'ya karşı

UEFA Uluslar Ligi'nin final maçında bu akşam Portekiz ile İspanya kozlarını paylaşacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde Cristiano Ronaldolu, Vitinhalı Portekiz, Lamine Yamallı, Pedrili İspanya ile bu akşam final maçında karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarı finalin kaybedenleri Almanya ile Fransa ise Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak üçüncülük maçında yarın TSİ 16.00'da karşılaşacak.

Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.

Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.

Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.

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