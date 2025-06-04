Uluslar Ligi'nde yarı final maçları başlıyor: Almanya'nın konuğu Portekiz

Düzenleme: Kaynak: AA
Uluslar Ligi'nde yarı final maçları başlıyor: Almanya'nın konuğu Portekiz

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk yarı final maçı bu akşam oynanacak. Almanya, Portekiz'i konuk edecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final karşılaşmaları başlıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde bugün ve yarın oynanacak müsabakaların ardından finalistler belli olacak.

Ligin ilk yarı final mücadelesinde Almanya ile Portekiz, Münih kentindeki Allianz Arena'da yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise İspanya ile Fransa, 5 Haziran Perşembe günü aynı saatte Stuttgart şehrinde bulunan MHP Arena'da karşı karşıya gelecek.

Yarı finallerin kaybedenleri, 8 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da Stuttgart'taki üçüncülük mücadelesinde sahaya çıkacak.

Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması ise aynı gün TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.

Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz, Fransa ve İspanya şampiyon olmuştu.

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