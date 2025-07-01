Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali başlıyor

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali başlıyor

Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali, yedi ülkeden ve 32 şehirden çok sayıda davetlinin katılımıyla 3-6 Temmuz arasında düzenlenecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın girişimleriyle uluslararası boyuta taşınan ve teması “Dört Element Bir Âlem” olan festivale Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avusturya, Hindistan, Hırvatistan, Rusya, İngiltere ve KKTC'den katılımcılar yer alacak. Festivale, yurdun 32 şehrinden de davetliler katılacak.

Katılımcı bilim insanları, araştırmacılar ve sektör profesyonellerin kadim bilgilerle modern bilimin harmanlanacağı seminerler, atölye programları ve paneller düzenlenecek.

Ayrıca resim sergilerinin açılacağı festival kapsamında, konserler ve tiyatro gösterileri de sunulacak.

Festivalin programına https://bacem.com.tr/storage/files/shares/ProgramAkisi.pdf bağlantısı üzerinden ulaşılabilecek.

Festivaldeki seminer ve atölyelere katılmak isteyenler, festival süresince her gün kayıt masalarında başvurabilecek.

Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali başlıyor

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