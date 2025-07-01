Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın girişimleriyle uluslararası boyuta taşınan ve teması “Dört Element Bir Âlem” olan festivale Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avusturya, Hindistan, Hırvatistan, Rusya, İngiltere ve KKTC'den katılımcılar yer alacak. Festivale, yurdun 32 şehrinden de davetliler katılacak.

Katılımcı bilim insanları, araştırmacılar ve sektör profesyonellerin kadim bilgilerle modern bilimin harmanlanacağı seminerler, atölye programları ve paneller düzenlenecek.

Ayrıca resim sergilerinin açılacağı festival kapsamında, konserler ve tiyatro gösterileri de sunulacak.

Festivalin programına https://bacem.com.tr/storage/files/shares/ProgramAkisi.pdf bağlantısı üzerinden ulaşılabilecek.

Festivaldeki seminer ve atölyelere katılmak isteyenler, festival süresince her gün kayıt masalarında başvurabilecek.