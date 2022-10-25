Rusya'nın 'Ukrayna kirli bomba kullandı' iddialarına Uluslararası Atom Enerji Ajansı'ndan yanıt

UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da bazı nükleer tesislerin kirli bomba olarak da adlandırılan radyoaktif madde içeren bombayı üretebilecek teknolojiye sahip olduğu ve bu yönde bir hazırlık olduğuna ilişkin iddiaları hakkında Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin değerlendirmelerine yer verildi.

AA'da yer alan habere göre Grossi, Rusya’nın hafta sonu yaptığı açıklamalardan haberdar olduğunu belirterek isimleri açıklanmayan iki nükleer tesisin Ajansın Güvenlik Denetimi Anlaşması kapsamında olduğu ve müfettişlerce düzenli olarak kontrol edildiğini ifade etti.

- Ajansın denetlediği nükleer tesisler

Ukraynalı yetkililerin kendilerinden söz konusu iki tesisin denetlenmesi için ekip gönderilmesi talebinde bulunduğunu kaydeden Grossi, "UAEA bir ay önce bu yerlerden birini denetledi ve tüm bulgularımız Ukrayna'nın güvenlik beyanlarıyla uyumluydu. Orada beyan edilmemiş nükleer faaliyet veya materyal bulunmadı." bilgisini paylaştı.

Grossi, Ajans yetkililerinin gelecek günlerde diğer nükleer tesisleri ziyaret edeceğini, güvenlik denetimi kapsamında yapılacak ziyaret doğrultusunda bildirilmemiş olası bir nükleer faaliyet ya da materyalin olup olmadığının araştırılacağını bildirdi.

- Rusya'nın kirli bomba iddiası

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın kirli bomba kullanma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürmüş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu ülkede radyoaktif içerikli bombayı üretebilecek teknolojiye sahip tesislerin bulunduğunu savunmuştu.

Şoygu, kirli bomba iddialarını Türk, ABD, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde de dile getirmişti.

Rusya’nın iddialarını başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeler kesin bir dille reddederken, Kiev yönetimi UAEA’nın ülkesindeki tesislerde inceleme yapması çağrısında bulunmuştu.