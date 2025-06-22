Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan "İran'da radyasyon" açıklaması

Kaynak: AA
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan "İran'da radyasyon" açıklaması

UAEA, ABD'nin İran'a ait nükleer tesislerini vurması üzerine radyasyon seviyelerine ilişkin açıklama yaptı. Ajans, Fordo dahil İran'daki nükleer tesislerde radyasyon seviyesinin artmadığını bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıların ardından Fordo dahil tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.

Ajansın X hesabından yapılan açıklamada "Fordo dahil İran'daki üç tesise düzenlenen saldırıların ardından UAEA, şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediğini teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, daha fazla bilgi edinildikçe İran'daki durumla ilgili UAEA tarafından daha ileri değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.

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