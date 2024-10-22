Uluslararası Ayurveda Festivali-Ayurfest, 2. kez Bodrum’da düzenleniyor!

Hindistan Başkonsolosluğu’nun desteği ile düzenlenen festivalde Hint ve Türk uzmanlarla, sağlıklı yaşam ile ilgilenenler buluşacak. Bu yılki teması “sürdürülebilirlik” olan festivalde bütünsel sağlığı teşvik eden prensipler ve uygulamalar ele alınacak. Katılımcılar, batı tıbbı ile Ayurveda bilgeliği arasındaki köprüyü kuran derinlemesine tartışmalara katılma, çarpıcı sunumları dinleme ve etkileşimli atölye çalışmalarını tecrübe etme fırsatı bulacaklar.

Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shiri Mijito Vinito yaptığı konuşmada, “Türkiye-Hindistan arasındaki ilişkinin daha da gelişmesi için ortak birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Birbirimizden örnekler alabileceğimiz çok fazla konu var. Kültür, turizm, gastronomi, üniversiteler arası işbirlikleri, akıllı şehirler, alt ve üst yapı projeleri gibi her konuda ikili ilişkileri geliştirmek için çalışıyoruz. Ayurfest de bu projelerimizden biri. Ayurveda bizim yaşam sanatımız. Bu sanatın faydalarını Türk halkı ile paylaşmaktan ve Türk halkının da gösterdiği ilgiden mutluyuz” dedi.

Festival Yöneticisi Ekin İlyasoğlu, “Ayurveda, binlerce yıllık köklü bir yaşam (sağlık) sistemi olarak insan bedenini, zihnini ve ruhunu dengede tutmayı hedeflerken, aynı zamanda doğayla uyumu esas alır. Bu kadim bilgelik, modern dünyanın karşı karşıya kaldığı çevresel felaketler ve iklim krizi gibi sorunlara da güçlü bir cevap sunar. Ayurveda, doğal kaynakların bilinçli kullanımını, çevreye zarar vermeyen tarım ve üretim süreçlerini teşvik ederek sağlıklı bir yaşamın yalnızca bireysel değil, ekolojik dengeyle mümkün olduğunu vurgular. Günümüzde iklim krizi, sadece çevreyi değil, aynı zamanda insan sağlığını uzun vadede güvence altına almayı da zorunlu kılmaktadır. İklim krizi çözümleri, Ayurveda’nın özünde bulunan 'doğa ile uyum' ilkesinin modern dünyada önem kazanan bir yansımasıdır. Ayurveda’nın sunduğu bitkisel ilaçlar, şifalı baharatlar, esansiyel yağlar ve doğal ürünler, doğal kaynakları tüketmeden kullanmanın yollarını gösterirken, bireylerin sağlığını korumasına ve iyileştirmesine de katkı sağlar. Ayurvedik yaklaşımlar, yalnızca geçici çözümler sunmakla kalmaz, aynı zamanda doğayı koruyan ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen bütünsel bir sağlık modeli önerir. Bu bağlamda, Ayurveda, sağlıklı bireyler ve iklim krizine karşı dirençli bir dünya için en güçlü kaynaklardan biridir.

Ayurfest, tam da bu nedenle ikinci kez düzenleniyor: İklim krizinin her birey üzerindeki etkilerinin giderek daha belirgin hale geldiği bu dönemde, Ayurveda'nın sağladığı denge ve doğa ile uyum, her zamankinden daha önemli. Festivale katılan konuşmacılar, panel uzmanları ve doktorlar, Ayurvedik yaklaşımların insan sağlığı ve çevre üzerindeki dönüştürücü etkilerini tartışacak. Ayrıca, Hindistan'dan gelen Ayurveda'nın kaynağındaki doktorlar ve üreticiler de bilgi ve deneyimlerini paylaşarak katılımcılara hem bireysel sağlık hem de ekolojik sürdürülebilirlik konularında derinlemesine bir bakış sunacaklar. Ayurveda ve İklim Krizi ile mücadele, modern dünyanın yüzleştiği en büyük sorunlardan biri olan iklim değişikliğine karşı bütünsel ve doğaya saygılı bir yaşam modeli sunuyor.

Yolculuğumuz, Ayurveda’nın derin bilgeliğini keşfetmekle başladı. Bu mucizevi ve güçlü doğal iyileştirme sisteminin bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu nasıl dengelediğini deneyimledik ve hayatımızda yarattığı olumlu değişimlere tanık olduk. Bizler bu bilgiyi kendi içimizde taşımanın ötesine geçerek vepaylaşarak daha fazla kişiyle buluşmasına sebep olmak istedik.

İşte bu yüzden 2022 yılında Türkiye’nin ilk Uluslararası Ayurveda Festivali “AYURFEST” i Bodrum’da düzenledik. Bodrum’u seçtik çünkü Bodrum belde olarak deniziyle, havasıyla ve yemekleriyle kişiye iyi olma, iyi hissetme halini yaşatan cennet köşelerimizden biri. Buraya Ayurvedayıuygulayan tüm doktorlarımızı ve konusunda uzmandanışmanlarımızı davet ederek bir araya getirdik.

Ayurfest 2022’de Ayurveda ile sağlıklı ve dengede yaşam sisteminin günümüz şehir hayatında da uygulanabileceğine dair farkındalık yaratmak amacı ile yola çıkmıştık. Festivalde Ayurvedik yaşamla ilgili 32 marka, 29 ürün tanıtım stantı, 8 panelde 21 uzman konuşmacı ile Hindistan Başkonsolosluğu, Bodrum Belediyesi ve Bodrium Otel & Spa destekleri ile 2 gün boyunca 1800'ü aşkın ziyaretçiyi ağırladık.

Bu sene de 2.Uluslararası Ayurveda Festivali’ni düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. AYURFEST 2024 sadece bir etkinlik değil, bir farkındalık, iyileşme ve derin bir bağlanma davetidir.Bu yıl da festivalimiz katılımcıların yaşamına “sürdürülebilirlik” temasıyla yeni bir perspektif kazandıracak. Biliyoruz ki her bireyin yolculuğu özeldir; bu yolculukta Ayurfest bize ihtiyacımız olan ilhamı, rehberliği ve topluluğu sunacak.

Ayurfest 2024 Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun desteği ile ilk gün açılışını BODTO (Bodrum Ticaret Odası) da yapacak. Bodrium Otel bu yıl da ev sahipliğine devam edecek. Festivalde, Hint ve Türk uzmanlarla, doğunun bilgeliği ile batının bilimi arasındaki köprüyü kuran anlayışı, paneller, derinlemesine tartışmalar, sunumlar ve etkileşimli atölye çalışmaları ile keşfedeceğiz.Bu yıl festivale, Hindistan Ayurveda Sağlık Bakanlığı Ayush ile NITI Aayog destekleriyle Dr. Shobhit Kumar, Dr. Abhijit Dutta, Dr. Rakesh Bishnoi ve Türkiye'nin önde gelen Ayurveda doktor ve profesyonelleri, Dr. Ender Saraç, Dr. Koshlendra Pratap, Dr. Buğra Öktem, Ebru Şinik, Nazım Tanrıkulu, Şerife Aksoy, Şaduman Karaca ve Ezgi Erkan katılıyor. Yine Hindistan Başkonsolosluğu desteği ile Baidyanath, DaburIndia, Maharishi Ayurveda ve Jiva Ayurveda başta olmak üzere Hindistan'ın en önemli Ayurvedik ürün üreticileri de festivalde hem konuşmacı olacak, hem de ürün sergileyecekler.” diye belirtti.

Toplantıda Ekin İlyasoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı panelde Dr. Ender Saraç, Dr. Buğra Öktem ve Dr. Koshlendra Pratap Ayurveda ile sağlıklı ve uzun yaşamın sırları hakkında ipuçları verdiler.

AYURFEST kapsamında yapılan tüm etkinliklere katılım ücretsiz.

AYURVEDANIN TEMEL PRENSİPLERİ

Ayurveda, geçmişi 5,000 yıldan daha eskiye dayanan ve kökleri Hindistan'daki Vedik kültüre bağlı olan, en eski doğal iyileştirme sistemlerinden biridir.

Ayurveda kelime anlamı olarak: Yaşam ve Uzun Ömür Bilimi (ayur-yaşam; veda-bilim) demektir, bu sadece bir tıp sisteminden çok daha fazlasıdır. Ayurveda doğayla uyum içinde dengede kalarak yaşama sanatıdır.

Ayurvedanın Amacı:

1. Bedeni sağlıklı ve hastalıklardan arınmış halde tutmak

2. Sağlığı, iyi ve zinde hissetmek için nasıl bir temel ya da araç olarak kullanabileceğimiz konusunda bize rehberlik etmektir.

Ayurveda'nın sağlık ve yaşam için faydalı ve zararlı olan şeyleri, mutluluk ve mutsuzluk hallerini, yaşam için iyi ve kötü olan şeyleri, uzun ömrün nasıl sağlanacağı ile yaşamın kendisini anlatan bir bilim olduğu söylenir.

Ayurveda'yı Özel Kılan Şeyler Nelerdir?

1. Biyo-kişisellik vardır (her insan biricik ve kendine özgüdür).

2. İyi olma haline bütünsel yaklaşılır (beden- zihin – ruh ve duygular bütünlüğü).

3. Hastalıkları dengeli beslenme, hayat tarzı, günlük rutinler ve bitkiler yardımıyla iyileştirecek doğal yöntemler önerir.

4. Koruma ve önlem almaya vurgu yapar.

5. İnsanların, kendi sağlıklarının sorumluluğunu üstlenmelerine yardımcı olur.

6. Maliyeti düşüktür

Ayurveda’nın günümüzde dikkat çekerek öne çıkmasına sebep olan bazı özelliklerini de şöyle vurgulayabiliriz :

1. Kişiye Özgü Yaklaşım: Ayurveda, her bireyin farklı olduğunu ve herkesin kendine özgü bir bedensel yapıya (dosha) sahip olduğunu kabul eder. Vata, Pitta ve Kapha olarak adlandırılan bu üç doshanın dengesi, kişinin fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığını belirler. Tedavi ve öneriler, kişinin kendi doshasına göre şekillendirilir.

2. Doğal ve Yan Etkisiz Tedaviler: Ayurveda, bitkiler, yağlar, baharatlar ve doğal maddeler kullanarak sağlığı destekler. Tedaviler, bedeni doğal süreçlerle iyileştirmeyi amaçladığı için yan etkileri minimumdur.

3. Beden, Zihin ve Ruh Dengesi: Sadece fiziksel sağlığı değil, zihinsel ve ruhsal sağlığı da önemser. Meditasyon, nefes çalışmaları, yoga gibi zihinsel ve ruhsal dengeyi koruyan yöntemler Ayurveda’nın bir parçasıdır.

4. Önleyici Sağlık Felsefesi: Ayurveda, hastalıklar ortaya çıkmadan önce önlemler almayı hedefler. Beslenme, yaşam tarzı düzenlemeleri, mevsimsel ritüeller ve günlük rutinlerle bedenin doğal dengesini korumaya çalışır.

5. Bütünsel Yaklaşım: Bir rahatsızlığın sadece belirtilerini değil, kökenini anlamaya çalışır. Bir hastalığın sadece bedende değil, zihin ve yaşam tarzında da izlerinin olabileceğini savunur.

Ayurveda'nın bu derin ve bütünsel yaklaşımı, onu modern tıptan ayırarak insanlara daha doğal, uzun vadeli bir sağlık çözümü sunan bir yaşam bilimi haline getirmektedir.

HERKES İÇİN AYURVEDA!

Ayurveda’nın felsefesi, kişiye özgü olmasıdır, bu yüzden her birey kendi ihtiyaçlarına ve yaşam koşullarına göre Ayurveda’dan faydalanabilir.

İlgi ve Açıklık: Ayurveda, beden-zihin-ruh dengesi üzerine derin bir felsefe ve yaşam biçimi sunar. Bu felsefeye açık olan ve doğal yöntemleri tercih eden kişiler Ayurveda’yı daha rahat benimseyebilir.

Yaşam Tarzı: Ayurveda’nın önerileri, özellikle beslenme ve günlük rutinler konusunda disiplin ve süreklilik gerektirebilir. Bazı insanlar günlük yoğunluklarına veya alışkanlıklarına göre bu önerileri kendilerine göre şekillendirebilir.

Sağlık Durumu: Ayurveda, hem sağlıklı bireyler için önleyici bir yaşam tarzı olarak uygulanabilir hem de hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Bazı durumlarda modern tıpla birlikte destekleyici bir yöntem olarak kullanılabilir.

Eğitim ve Bilinçlenme: Ayurveda’yı doğru şekilde uygulayabilmek için, kişi kendisini tanımalı, doshasını (Vata, Pitta, Kapha) öğrenmeli ve bu dengeye göre yaşam tarzını şekillendirmelidir. Bu nedenle, Ayurveda’ya yönelik bir farkındalık ve öğrenim süreci önemlidir.

Sonuç olarak, Ayurveda’nın temel ilkeleri (dengeli beslenme, doğayla uyumlu yaşama, zihinsel huzur) herkesin uygulayabileceği genel sağlık prensipleri sunar. Ancak bu yaşam biçimini ne kadar benimseneceği, kişinin ihtiyaçlarına, sağlık durumuna ve bu felsefeye ne kadar açık olduğuna bağlıdır